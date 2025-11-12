涉直播、偷拍筆錄內容洩漏給詐騙集團 律師移送畫面曝光

律師孫全平遭移送。（圖／記者游承霖攝影）





台北地檢署偵辦竹聯幫弘仁會陳姓兄弟詐騙水房3.5億元洗錢案，發現除了鄭皓文、秦睿昀、單鴻均3名律師涉嫌洩密外，更有另名律師孫全平也同樣洩密，今天（12日）上午循線前往其所在的律師事務所將他拘提到案，並於傍晚依洩密罪移送台北地檢署複訊。

據悉，新北市刑大偵破「台版柬埔寨4死案」後，擴大追查發現，竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兩兄弟，成立詐騙水房與台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲密切合作，另與其他詐騙集團也有所合作，將詐騙款項透過虛擬貨幣進行洗錢，粗估經手金額高達3.74億元，被害人高達122人。

台北地檢署檢察官今年9月間指揮新北市刑大兵分多路進行搜索，更發現3名執業律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均涉嫌洩密，透過手機拍攝或是直播方式，將筆錄內容洩漏給詐騙集團上游成員。

而檢警近日又再發現，另名律師孫全平也同樣洩密，疑似就是孫嫌負責拍攝筆錄內容或直播，傳給鄭皓文後，再由鄭等人轉傳給詐騙集團上游，今天（12日）循線前往他位於北市的事務所搜索，查扣筆電與2支手機，傍晚複訊後，依洩密罪嫌移送台北地檢署。

