涉穿鋼鞋狠踹陳培瑜！陳玉珍「臉紅紅」挨酸用蠻力好亢奮 她喊冤：是腦震盪

國民黨立委陳玉珍遭兩名綠委指控於國會衝突時穿鋼鞋踹人，涉嫌重傷未遂，她今日出庭喊自己也是受害者。白廷奕攝



立法院前年修正《選罷法》等案時爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾指控國民黨立委陳玉珍，故意以鋼鞋踹踢多名綠委，徐巧芯等4名藍白立委也在一旁幫忙壓制，兩人怒告5人重傷未遂。台北地院今（1/19）日二度勘驗衝突影片，綠委律師大酸陳玉珍踹人踹到滿臉通紅，是因為「用盡蠻力、極度亢奮」，陳玉珍喊冤是因為衝突時頭撞到椅腳，腦震盪才會臉紅，

立法院前（2024）年12/20審議《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等三大爭議法案，朝野爆發激烈肢體衝突。陳培瑜、林宜瑾指控陳玉珍當天穿著鋼頭鞋，蓄意踢踹多名綠委，藍委徐巧芯、翁曉玲、邱若華及白委林憶君也在旁邊協助拉扯、壓制，2名綠委於是向法院自訴5人涉犯重傷未遂、傷害等罪嫌。

立法院2024年審議《選罷法》等修正案時，朝野立委多次爆發劇烈衝突。資料照。陳品佑攝

北院今（1/19）日勘驗當時衝突影片，只見陳玉珍和一群人擠在主席台後，背對著綠委郭昱晴的鏡頭，朝身前踢了數下並往下踩。郭昱晴急喊「陳玉珍你不要在後面踢」、「陳玉珍我看到了」、「陳玉珍踩人」，指控陳玉珍攻擊林宜瑾。

而其餘影片則是陳培瑜緊抓主席台桌緣，突然與陳玉珍爆發拉扯倒在地上，過程不斷尖叫「放開我」、「陳玉珍打我」、「陳玉珍一直捏我」等。場面混亂不堪，陳玉珍一度往前推要陳培瑜「出去」，徐巧芯等人也出手嘗試把陳培瑜移開，但遭遇陳培瑜激烈抵抗。陳玉珍抬起右腳朝前方踢了5、6下，被綠委吳秉叡制止「不要踢人」，陳玉珍當下則解釋是「她（陳培瑜）先踢人」。

雙方看完影片，2名綠委的委任律師楊貴智指出，陳玉珍攻擊陳培瑜、林宜瑾不止一次，甚至還踹到滿臉通紅，顯然是因為「用盡蠻力而極度亢奮」。他也批評，影片中沒有任何一張椅子移動過位置，陳玉珍竟還辯稱自己當下是在「踹椅子」，擺明說謊。

陳培瑜今日出庭強調絕不會和解。白廷奕攝

但陳玉珍絲毫不為所動，果斷反擊對方「所言不實」。她篤定地說，只要把郭昱晴的影片放慢，就可以看到她的右下方有1個銀色物體。「那是椅子的腳，我記得還有鐵鍊，因為現場的椅子都被民進黨委員用鐵鍊綁在一起。」陳玉珍強調，她沒有踢林宜瑾，因為當時她的腳前「根本沒有人」，她單純是椅子倒在主席台附近，要跨過椅子、鐵鍊等障礙物。

陳玉珍還笑說，她一開始根本沒碰到陳培瑜，反而是她試圖抱住綠委范雲時，陳培瑜把范雲往後拉，兩人才一起翻倒在地上。她強調自己也是被兩人拉倒在地上，「我頭去撞到椅腳，撞到腦震盪，我還有驗傷單，這才是我滿臉通紅的原因。」陳玉珍更反控陳培瑜，把她壓在地上不起來，藍委們協力把陳培瑜抬開，卻還一直用腳踢她，她才會「用腳擋回去。」

國民黨立委邱若華為立院打群架案出庭。侯柏青攝。

徐巧芯也幫腔，表示影片角度看不出椅腳的危險性，強調他們是為了各黨委員的安全，必須將陳培瑜等人移出危險區域，避免遭障礙物碰傷。她也信誓旦旦地說，只要依照衝突發生的順序播放完整影片，就可以知道她當天是為了讓立法院順利開會，才把佔據主席台的委員一一「請離」。至於勘驗筆錄指她「拉陳培瑜的外套」，實際上是要把陳培瑜「扶起來走出去」。

翁曉玲也點點頭，表示立委們的行為，都是為了保護陳培瑜和陳玉珍的安全，強調陳培瑜當時壓在陳玉珍身上，門外又有人要作勢衝進來，他們必須盡快把陳培瑜拉起來，才不會產生踩踏事件。她諷刺，陳培瑜躺在地上「呼天喊地」，但根本就沒有人踢她。

徐巧芯庭後表示開庭已講完該說的話，並未對外發言。侯柏青攝。

翁曉玲開庭時強調，藍白立委們當時是試圖保護陳培瑜和陳玉珍避免傷害。白廷奕攝

法官詢問兩造有何證據聲請調查？兩名綠委追加聲請傳喚民進黨立委郭昱晴、吳秉叡作證，要證明陳玉珍有攻擊兩人；陳玉珍則追加聲請國民黨立委林沛祥、葉元之出庭，證明兩名綠委所述不實。

眼見法庭快要變成立委的延伸戰場，法官苦口婆心地提醒，如果想證明的事實相同，就不要再重複傳喚，也強調合議庭會評議決定，有沒有傳喚各大立委的必要。

陳玉珍庭後表示，今天除勘驗影像外，他們還提出其他影像，希望可以法院能繼續勘驗，讓事實完整陳述。她也強調，他們提供的畫面能證實陳培瑜當初壓在她的身上，而她和其他人是試圖排除她的壓制。

陳玉珍強調自己是為了排除陳培瑜的壓制才出手。侯柏青攝。

民進黨立委陳培瑜（中）為立院打群架案出庭，委任律師楊貴智（左）、劉珞亦（右）陪同她受訪。白廷奕攝

