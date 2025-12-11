涉竊佔國有地蓋停車場撈錢 廖先翔父親廖正良遭起訴

社會中心／新北報導

國民黨立委廖先翔的父親、前新北市議員廖正良，被指控明明知道汐止水源段的土地，是國有財產署、公路局管理的國有地，卻從2021年起，鋪上土石、柏油，經營停車場收費牟利，涉犯竊佔罪。先前還有13筆地號，經查非國有土地，不起訴，士林地檢署這次，就4筆國有地占用部分，提起公訴。

民視記者莊立誠﹔「廖先翔家族涉嫌拿國有地，來經營停車場，目前現場部分路面，已經完成刨除工程。」國民黨立委廖先翔2024年選舉期間，被爆出父親前新北市議員廖正良，占用國用地蓋停車場牟利。兩年時間過去，整起案件正式起訴。偵查期間，陸續拆除柏油路面、鐵皮棚架，對比先前的停車場，已經完成復原工作。但檢察官認為，廖正良不法占用事實明確。位在汐止水源段的四筆土地，由國有財產署及公路局管理。廖正良2021年開始，經營牟利，依竊占不動產起訴。另外，廖正良還被指控，占用石悾子段，茄苳路、新台五路，還有13筆地號，獲不起訴處分。

士林地檢署襄閱主任檢察官張志明表示，本件經本署檢察官偵查終結，認被告涉犯刑法第320條第二項，之竊占罪嫌依法提起公訴。新北市議員(民)林秉宥表示，只能說是遲來的正義，因為在2024年的年初，我就有具狀去告發，這算是一個非常不當的行為，希望司法單位能夠勿枉勿縱，讓我們民意代表清楚了解，整個社會的寄託。

廖先翔透過文字回應表示，選舉時已將違規排除，並繳納補償金，後續配合檢調偵辦，再次替父親向社會致歉。民代家族，卻帶頭非法占用國有土地，看在民眾眼裡，恐怕觀感不佳。

