涉竊取台積電技術機密 法院裁定第4名內鬼工程師續押3個月

台積電工程師陳韋傑涉協助離職同事陳力銘洩漏台積電14奈米以下製程等營業秘密資料，合議庭裁定羈押禁見3個月。（圖：取自台積電官網）

台積電洩密案持續延燒，台積電工程師陳韋傑涉協助離職同事陳力銘洩漏台積電14奈米以下製程等營業秘密資料，去年11月到案被羈押禁見至今，日前被起訴涉犯《國家安全法》、求刑8年8月，8日移審智慧財產及商業法院召開接押庭，合議庭裁定陳韋傑羈押禁見3個月，可抗告。

智慧財產及商業法院裁定理由指出，陳韋傑坦承借用不知情同事帳號密碼登入台積電公司資料庫，擅自重製取得台積電公司本件國家核心關鍵技術之營業秘密資訊，並傳給共犯陳力銘，但否認違反《國家安全法》。

廣告 廣告

法院認為，依卷內證人證述內容、保密協定、簡訊對話紀錄、東京威力公司雲端電子檔案列印紙本、台積電公司員工帳號及管理監控系統紀錄、監控系統勘驗筆錄、經濟部關於國家核心關鍵技術的函覆資料等相關事證，足認涉犯國安法的意圖域外使用而擅自重製而取得國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，犯嫌重大。

合議庭指出，陳韋傑對於被訴犯罪情節、手段之供詞不僅前後不一，且有避重就輕推諉之情，又在案發後得知陳力銘及其他同案被告被調查，旋即更換個人手機及公務電腦，此等申請報廢或毀損本案用以重製、傳送相關營業秘密之設備等疑似湮滅證據舉措，亦有事實足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。

此外。陳力銘雖仍在押，然陳韋傑與陳力銘被訴共同犯罪情節之調查尚需勾稽比對相關電磁紀錄、陳力銘及其他證人說詞始得釐清確認全案犯罪細節，倘若被告有機會相互勾串或湮滅證據，將有使案情陷於混沌不明之高度可能性，具有《刑事訴訟法》第101條第1項第2款之羈押原因。