涉竊台積電2奈米關鍵技術 2工程師交保、戴電子腳鐐

全案去（2025）年移審後，合議庭今（2026）年1月裁定延押2個月，但吳、戈2人聲請具保停押，合議庭認為2人涉嫌重大，仍有羈押必要，昨日傍晚裁定吳300萬元、戈200萬元交保，限制住居、出境、出海，2人都需要配戴電子腳鐐，實施科技監控。

高檢署智財分署表示，等收到裁定後再研議是否提起抗告。而目前全案仍有2名陳姓工程師在押。

※未經判決確定，應推定為無罪

