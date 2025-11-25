涉竊國家級技術機密 台積電內鬼3人認罪仍遭延押2月

台積電內鬼案，涉案的台積電前工程師陳力銘（左）、吳秉駿（中）、戈一平（右）遭延押禁見2月。（圖／本報資料照片）

喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭羈押，智慧財產及商業法院日前召開延押庭，3人雖請求具保停押，想回家陪伴家人，但合議庭認為3人雖認罪，但對於犯案情節、手段等前後供述不一，且3人曾有滅證舉動，加上檢察官當庭陳述日商「東京威力科創」是否為涉案共犯仍在追查，25日裁定3人延長羈押禁見2月。

合議庭並定於12月31日再開庭，提訊3人調查證據。

合議庭因3人羈押期限將於12月1日屆滿，本月19日召開延押庭提訊3人，陳男3人稱已被羈押4月、很想家人，請求具保停押，願意定期赴警局報到並接受電子監控；檢察官則認為3人供述不一、涉犯重罪，仍有羈押必要性。

合議庭25日指出，陳男3人違反《國家安全法》等罪嫌重大，雖於法院訊問坦承犯行，但對於所涉犯罪情節、手段、目的等供詞曾前後所述不一，並對於犯罪細節避重就輕，檢察官亦當庭指出本案尚在追查「東京威力科創」法人及自然人等涉案共犯。

合議庭認為，3人曾為同事關係，案發後有刪除對話等疑似滅證的舉動，有事實足認有勾串、滅證之虞，而3人擅自拍攝、重製內含台積電公司內部關於製程、技術等營業祕密，且部分資訊涉及國家核心關鍵技術，調查需要勾稽比對相關對話紀錄與共犯供述，因此羈押原因仍然存在。

合議庭考量3人所涉犯罪不僅損及個別企業利益，更危及國家整體安全，為確保審判與刑罰程序順利進行，仍有繼續羈押的必要，裁定自12月1日起3人延長羈押2月並且禁止接見通信。依法，3人若不服裁定，仍可向最高法院提起抗告。

