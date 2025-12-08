涉竊機車辯稱散步逛街 還要求波麗士幫忙Google證明

cnews204251208a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局埔子派出所，昨（7）日上午10時許，接獲1名陳姓被害人報案指稱，自己停放於愛二街的機車失竊了。員警積極調閱周邊監視器畫面追查，鎖定1名59歲翁姓男子涉有重嫌。桃園警分局表示，員警巡查後發現翁男的機車，研判他會再回來，於是在周邊埋伏守候。約下午4時許，翁男果然出現準備牽車。員警立即進行攔查，當場逮人。

警方表示，翁男發現員警身影後，他聲稱昨天上午到市區步行逛街，還可以描述行進路線，甚至拿出手機要員警幫忙Google搜尋路徑。直到員警問他機車放哪裡，他突然回應忘了，員警馬上指出他的行蹤，而且證明他根本都騎著失竊機車，讓翁男嚇的啞口無言。

桃園警分局表示，員警隨即在翁男口袋，查獲毒品吸食器及毒品安非他命等違禁物品，後續也已尋獲失竊機車，並發還給車主，全案訊後依法送辦。初步調查，翁男自行打磨鑰匙，隨機嘗試打開路旁老舊機車鎖頭，至少已犯案數起。警方也呼籲，機車鎖頭老舊請適時更換，以免被宵小覬覦。

照片來源：桃園市警方提供

