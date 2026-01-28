涉竊農場電纜線 警逮40歲男查獲電纜線9.16公斤

cnews204260128a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣仁愛警分局，今年1月間接獲轄內1家農場報案，有電纜線被竊盜的情形。仁愛警分局表示，展開相關調查作為，指派員警積極蒐證、循線釐清案情。員警持續調閱周邊監視器畫面，耐心比對相關影像資料，配合實地查訪與資料彙整，逐步掌握案件脈絡，鎖定40歲何姓男子涉嫌重大。日前循線到何嫌住處查緝，何嫌坦承犯行並當場查扣電纜線1批重約9.16公斤，訊後依竊盜罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局指出，電纜線遭竊，恐影響公共設施正常運作，進而危及用路人及居民安全。提醒民眾與相關單位，應加強防竊措施，包括強化照明設備、設置或維護監視系統，並提高警覺留意可疑人車動態。

警方呼籲，民眾如發現疑似竊盜或破壞公共設施情事，請即時通報，警民攜手合作，才能共同維護轄區治安與公共安全。初步調查，何嫌獨自犯案，得手電纜線後，全都變賣成現金花用。

