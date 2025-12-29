涉簽賭網洗錢225億！「雨刷」蔡政宜遭求刑10年 妻逃亡越南被通緝

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜和妻子聯手涉嫌幫簽賭網站洗錢，金流高達225億台幣，不法獲利將近2億，今年8月底蔡政宜計畫出境前被逮，歷經近4個月的羈押，經檢方偵結後，將該集團首腦蔡政宜等2人追加起訴，求刑10年，而他的妻子逃亡到越南則被發布通緝。

「雨刷」選議員漂白 與妻聯手幫簽賭網站洗錢

今年5月檢警在高雄豪宅內破獲洗錢據點，意外查出該集團幕後金主是蔡政宜，夫妻倆疑似聽到風聲，生日前一天想溜出國，結果蔡政宜落跑失敗，被警方攔捕遭羈押禁見，而他的老婆早一步逃亡到越南。

去年蔡政宜欲逃出境遭攔捕，羈押禁見。圖／台視新聞

高雄刑警大隊科偵隊長林建均表示，唐女出境應該是在案發5月之後就已經出境了，至於境外的部分也有協請國際科協助查緝。

蔡政宜海削2億住豪宅 「精品包、名表」放滿屋

假球案出獄、洗白當議員，蔡政宜卻從2020年起為簽賭網站洗錢，擔心議員身分受影響，水房交由老婆負責指揮，在南部地區架設水房，馬來西亞、越南等地成立據點，夫妻倆經手金流超達225億，從中抽取近水錢近2億元，全用來購買高雄高檔豪宅、愛馬仕、香奈兒等精品包、勞力士名表、名車等等，價值1億多萬的資產最後通通被查扣。

蔡政宜當議員洗白，靠老婆指揮水房洗錢，獲利近2億元。圖／台視新聞

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，蔡政宜出監後雖然擔任嘉義縣議員之民意代表，卻以其配偶籌組跨境洗錢集團牟取暴利，建請就被告蔡某量處10年有期徒刑。

老婆因逃亡遭通緝，蔡政宜被求刑10年，30日將移審，由法官裁定續押或是交保，黑歷史再添一筆。

蔡政宜遭求刑10年，逃亡在越南的妻子則被通緝。圖／台視新聞

高雄／王夢婷、莊棋淵 責任編輯／張碧珊

