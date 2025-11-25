涉精舍命案！李威妻子作證「躲進小房間」 被問「害怕什麼」泣不成聲

藝人李威夫婦捲入精舍命案，妻子簡瑀家作證說，李威鼓勵他說出真相。李政龍攝



台北地院審理精舍命案，藝人李威妻子簡瑀家今（11/25）日開庭作證前，就先透過律師請求「用屏風遮蔽」，隔開她和「上師」王薀等人。審判長准許她在隔壁「指認室」接受詰問，簡瑀家談到死者信眾蔡姓女子時一度啜泣，自責當初沒有多注意，不知道蔡女因此死亡。檢察官指她的證述對王薀「沒有多不利」，不解問她「到底在害怕什麼？」她卻泣不成聲，坦承王薀幫助過她，且信眾們為了保護道場有所隱瞞，但李威鼓勵她說出真相，讓她感到非常艱難。

檢方指控，號稱「藏傳佛教仁波切」的佛教暢銷書作家王薀，以「上師」身分領導地下宗教團體，因不滿信眾蔡女在他之前離婚時算錯剩餘財產，害他損失幾百萬，加上疑似把新冠肺炎傳染給他的「貼身護法」幹子昀，於是指示蔡女剃光頭髮出家，每天做「大禮拜」跪地磕頭4、500次，還多次展開「研討」（即批鬥大會），逼跪、罰跳，不斷凌虐。

根據調查，7/23晚上事發當天，在場信眾痛罵虛弱不堪的蔡女，王薀要她「下跪道歉」，李威也嗆「勇敢道歉就沒事」，但信眾沒有停止凌虐，觸發蔡女產生「橫紋肌溶解症」。住持吳慧珠、信眾江芃妤、李淵源用手推車將蔡女運回精舍住處，蔡女因此延誤就醫死亡。事後，信眾們成立「0724臨時」群組，討論如何應付檢警調查。

藝人李威涉及精舍命案被起訴。李政龍攝

檢方依傷害致死罪，起訴李威夫婦等13名被告。今日開庭沒多久，簡瑀家就透過辯護律師，提出一項驚人請求：希望在她和被羈押的被告（王薀及三大貼身護法幹子昀、梁碧茵、游秀玲）之間，放一只「屏風」遮掩。法官選擇讓她移動到指認室作證，但梁碧茵的辯護律師率先開炮，質疑簡瑀家不是秘密證人，沒有必要隔離。儘管法官解釋「彼此就是師姐」，但律師仍爭執沒有所謂「師姐關係」。

就在雙方僵持之際，只見坐在證人席上的簡瑀家把頭壓得非常低，幾乎貼在桌面，頭也轉向桌面右側，似乎在試圖迴避王薀方向的所有視線。被害人家屬委任律師舉手向法官說明，簡瑀家曾向他們表達會坦承說明案情，認為本案有師姐影響證人作證的情形，而被告律師就「正在發揮影響力」。聞言，幹子昀的律師本想再說些什麼，但法官直接指示，要簡瑀家進入指認室。

隔著一面牆，簡瑀家用微弱的聲音，開始敘述她在這個神秘團體的所見所聞。李威和她是團體裡最資淺的成員，因此，雖然兩人在2020年後加入團體，但直到2023年才開始從事「法務」（宗教事務）。王薀請他們負責校對經書，她解釋，這是很繁瑣的工作，過程「不能錯任何一個字」，只要有錯，就必須向王薀懺悔，還可能要自費重印。校對過程每個細節，舉凡封面設計、排版等，全都要得到王薀同意。

精舍命案主嫌王薀（王江鎮）。資料照。李政龍攝

精舍命案主嫌王薀（本名王江鎮）過去一頭灰白髮都梳著整齊，今日是披頭散髮落魄出庭。李政龍攝。

簡瑀家表示，7/23晚上8、9點，她和李威抵達團體辦公室「水月草堂」，兩人坐在角落的椅子上進行校對工作，事前不知道蔡女正在進行「研討」。

那天，她親眼看見吳慧珠抓著蔡女拖行地面，「我在這個團體，從來沒看過這樣的事情，當下覺得很震驚……。」律師追問，為什麼不離開現場？簡瑀家解釋，她們夫妻要等著向王薀報告經書進度，而且她被師姐教導過，等老師離開再離開才有禮貌。

律師又問，當時蔡女情況如何？簡瑀家說，她看起來身體不太舒服，但現場有師姐說「她是在裝、在演戲」，所以她沒辦法判斷真實情況。她原本還看到蔡女歪歪地站著，有梁碧茵在旁攙扶，但王薀走後，她也準備要離開時，蔡女已經倒在地上。「……我事後回想，如果當時我有注意到……我當時不知道蔡OO會因為這樣就離開了，我也很自責，我很抱歉。」她邊啜泣邊說。

王薀（本名王江鎮）的護法梁碧茵涉及精舍命案遭羈押至今。李政龍攝

按照簡瑀家的敘述，她和李威當天位於「視野盲區」，距離蔡女被「研討」的地點也有一段距離，中間隔著屏風和柱子，過程到底發生何事，印象模糊。她只記得，王薀有叫蔡女向「冤親債主」道歉，蔡女做了2、3次小禮拜，但跪不下去，於是姜芃妤用膝蓋頂蔡女的後膝窩，蔡女應聲下跪，但手撐在地面站不起來，沒過多久就有人將她拉起來，要她繼續做。

簡瑀家說明，道場規定「不是負責法務的人，不能參與、也不能打聽內容」，她是偷偷跑到仕女區偷看才略知情況。當天進進出出很多人，具體有誰在場她不清楚，不過，她猜測是王薀、三位護法、吳慧珠和姜芃妤在研討蔡女。但在王薀離開前，她也沒看到蔡女呈「大字型」躺在地上。檢察官質疑簡瑀家，對研討過程什麼都不知道？簡瑀家喊冤表示，校對經書要很專注，一個部分校對十次都有可能，她當下甚至戴著耳機。

精舍殺人事件中運屍3人組住持吳慧珠(中)、信眾姜芃妤(左)、李淵源(右)。資料照。呂志明攝

檢察官問到最後，忍不住問簡瑀家，「你講的話也不見得對王江鎮多不利啊？你到底在害怕王江鎮什麼？」她答地斷斷續續「我之前曾經…我曾經覺得…大家這件事都是想要保護老師或道場…所以有所隱瞞。……老師有幫助過我，要我去講這個東西，真的覺得，很難開口，我先生和律師也鼓勵我，盡量把事實說出來，把事實還原給被害人家屬…但要我去講…這…我沒有辦法…。」

簡瑀家最後泣不成聲，檢察官聽了也不忍追問下去，感嘆說道「你是擔心果報什麼的嗎？這你不用回答。我覺得果報是天決定，不是王江鎮決定。」

