涉綠營共諜案不認罪被判8年2月 何仁傑二審出庭喊冤：我沒有做過

時任外交部長秘書的何仁傑涉共諜案，一審被判8年2月。（資料畫面）

民進黨前黨工黃取榮收受中共利誘，擔任共諜長達20年，拉攏總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮的助理何仁傑，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料，台北地院一審依國家機密保護法判黃取榮10年、何仁傑8年2月、民進黨民主學院前副主任邱世元6年2月、吳尚雨4年。全案上訴，台灣高等法院今（10日）開程序庭，何仁傑被押解時大喊「我沒有做過」。

一審判決書指出， 黃取榮、邱世元、何仁傑與吳尚雨長期從事黨職或公職，理應知悉效忠國家重要性，其所刺探、收集、洩漏及交付的資料，涉及我方外交資訊與首長行程等外交重要情報等相關內容，對我國艱難的外交處境雪上加霜，卻助長中共法律戰、輿論戰、心理戰等「三戰」的作為。

廣告 廣告

邱世元、吳尚雨已坦承犯行，且邱世元全數繳回犯罪所得，黃取榮、何仁傑則始終否認，有人供稱交付中共情報人員的資料是拼湊現成的資訊、不具情報價值，但未被法官採信，且認為兩人犯後態度不佳，判黃取榮有期徒刑10年，併科罰金100萬元、何仁傑有期徒刑8年2月。

由於事涉國安，今天高院未公開審理。





更多《鏡新聞》報導

分析藍營5縣市「有望翻轉變綠地」 黃暐瀚：民進黨2026不只守還想攻

員工下班忘關冷氣慘被罰1.25萬 勞動部搬法條說話了

韓國瑜幫好人好事代表陳淑芳開路 不敢想合拍廣告：怕阿嬤不要我