涉綠能收賄判4年10月 雲林議長黃凱：上訴護清白

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）無黨籍雲林議長黃凱擔任議員期間，涉收受綠能業者賄款，護航業者優先取得縣府同意函。新北地院今天依法，判處有期徒刑4年10月、褫奪公權3年；黃凱對此回應，將提上訴捍衛清白。

新北檢調查出，黃凱民國109年擔任雲林縣議員時，涉收取綠能光電廠商新台幣1480萬元賄賂，連同時任縣府建設處長、現任稅務局長李俊興，協助業者關切案場申設進度、處理陳抗及「優先」取得縣府核發電業籌設同意函，新北地檢署去年依貪污治罪條例等罪起訴黃凱等9人。

新北地方法院今天宣判，黃凱依貪污治罪條例等罪，判處4年10月、褫奪公權3年；李俊興依洩密罪判處8個月。全案仍可上訴。

針對一審判決，黃凱發聲明稿指出，他尊重司法制度，也尊重法院審理結果；然而，對於判決內容，他感到遺憾與不平，認為仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清。

黃凱說，他一路以來，始終秉持對雲林、對鄉親負責態度從事公共事務，問心無愧、沒有任何不法意圖；相關作為，皆出於職責與公共利益考量，並非如外界所曲解。

黃凱表示，此案仍屬司法程序一個階段，並非最終定讞，他已與律師團隊充分討論，將依法提起上訴，透過更完整審理程序，爭取還原事實真相，捍衛清白。

黃凱強調，在司法程序未確定前，他仍會堅守崗位，持續為雲林縣政監督把關、為鄉親服務，不讓任何個人事件影響議會運作與公共利益；他會以更沉穩態度，面對司法、面對挑戰，也對自己人格與責任負責。

雲林縣民政處指出，依地方制度法第79條規定，民意代表、議員犯貪污罪，須判決確定後才會解職，倘若當事人及檢察官在一審判決後20天內，均未提起上訴，則屬判決確定，收到判決書由內政部依規定予以解職；而所遺任期若不足2年，且缺額未達該選區總名額二分之一時，不再補選。

李俊興則透過文字訊息回覆，相關案件過程皆依行政院文書處理手冊辦理，針對一審判刑結果，會依法提出上訴。

雲林縣府表示，洩密罪尚不影響其公務人員任用資格，待全案定讞後再研議。（編輯：陳仁華）1141222