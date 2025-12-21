涉網路不當留言恐嚇公眾 張姓犯嫌遭中檢聲押

（中央社記者郝雪卿台中21日電）北市發生隨機攻擊案後，台中地檢署獲報有人在網路發表文章，提及進行大規模隨機殺人事件。檢察官今天指揮新北警方拘提涉案張姓男子，訊後聲請羈押禁見。

台中地檢署發布新聞稿說明，據報有不詳人士於昨天上午7時2分許，在社群平台Threads刊登「不一樣吧！原計畫板南站內~且在5點鐘開始~所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」等恐嚇公眾言論。

檢方認為，貼文已嚴重危害社會大眾安全，立即指派檢察官指揮新北市政府警察局三峽分局及法務部調查局航業調查處，於今天上午10時20分許，拘提涉嫌發文的張姓男子到案。

檢方表示，經被告同意，帶同員警返回台中市清水區的住處執行搜索，當場查扣手機1支，進行數位鑑識及比對分析，釐清被告的犯罪動機及犯罪情節。

張男晚間解送至台中地檢署，經檢察官綜合相關證人證述、警方製作的數位證物勘察報告、美商Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，認定張姓被告涉犯刑法的恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大。

檢方認為，張姓被告有事實足認為有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序的進行，認有羈押之必要，訊後向台灣台中地方法院聲請羈押禁見。

為防範、杜絕類似事件或恐怖攻擊情事發生，中檢強調，已依台灣高等檢察署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，整合轄區警、調、廉、移民等單位成立聯繫平台，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、即時處置，確保社會安全。（編輯：蕭博文）1141221