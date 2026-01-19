涉罷免伍麗華不實連署案 盧縣一、領銜人均不認罪

（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，共起訴9人。屏東地方法院今天第2次開庭，傳喚國民黨山地原住民立委盧縣一及罷免案領銜人張芳碩，兩人均不認罪。

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案涉不實連署，去年10月偵結，依偽造文書、違反選罷法等罪嫌起訴9人。屏東地院今天第2次準備程序庭，傳喚盧縣一及其國會助理，同時也是罷免案領銜人的張芳碩。

審判長詢問對於檢方起訴犯罪事實有無意見，盧縣一與張芳碩均不犯罪。盧縣一表示，僅按黨中央指示提出領銜人，對偽造並不知情，他身為山原唯一黨籍立委，當然是由他來找領銜人。

針對檢方指出盧縣一、張芳碩與李得全，去年2月3日在黨部組發會辦公室見面，盧縣一表示，僅是帶張芳碩前去互相認識。

張芳碩委任律師表示，張芳碩2月1日才與李得全聯繫，名冊都是組發會此前完成，都已完成造冊封箱，案件為負責原住民事務專委李得全主導，張芳碩無從得知偽造一事。

針對2名被告辯詞，伍麗華委任律師表示，偽造連署書是全國性狀況，中央到地方黨部皆有下令，全數推給中央黨部不符事實；且即便組發會主管主導，他們也非原住民，如何取得原住民名冊。

盧縣一步出法院時，面對媒體不願多談，僅表示「反正就給司法判決」；張芳碩則不接受採訪。

屏檢起訴9人包含起訴國民黨組發會前主委許宇甄、組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光及隋姓男子、組發會編審柯姓男子、盧縣一、張芳碩、李得全，及萬姓志工團長。屏東地院上週傳喚黃碧雲、謝友光及李得全，3人均認罪。（編輯：陳仁華）1150119