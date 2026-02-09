涉罷免伍麗華不實連署案 立委許宇甄稱未指示抄寫

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東地方法院今天傳喚遭起訴的國民黨組發會前主委、立委許宇甄。許宇甄出庭否認犯罪，也表示沒有指示任何人抄寫。

屏東地方法院今天進行準備程序庭，傳喚許宇甄到庭。許宇甄在法庭上否認犯罪，表示不知情也沒有指示任何人抄寫。

許宇甄委任律師庭中提出對檢方證據意見。律師認為，證人在偵查過程中的供述是屬於傳聞證據，加上提供的對話紀錄不完整，有些沒有日期、部分則是對話不連貫，要求提供完整對話紀錄，否則將研擬提出現勘。

屏檢認為，偵查過程中，有提供對話紀錄給許宇甄閱覽，而許宇甄也未提出爭執，因此可見證據力。並申請傳喚組發會副主委黃碧雲、負責原住民事務專委李得全及另一名證人出庭。

伍麗華委任律師則說，對於許宇甄稱沒有指示抄寫，但全案其他被告都有提到抄寫名冊是由黨高層指示，且抄寫的地點是在黨中央，認為許宇甄所說的不足採信。

屏東地檢署偵辦伍麗華罷免提議案涉不實連署案，去年10月依偽造文書、違反選罷法等罪，起訴國民黨組發會前主委、立委許宇甄及組發會副主委黃碧雲、組發會專委謝友光及隋承翰、組發會編審柯達昱、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全、志工團長萬培傑；全案目前許宇甄、盧縣一、張芳碩等3人否認犯罪，其他均認罪。（編輯：黃名璽）1150209