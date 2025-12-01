涉罷免偽造案5人遭起訴！ 賴苡任受訪認檢方「應積極舉證」

賴苡任開庭結束後受訪。（圖／讀者提供）

因為涉犯罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「幽靈連署」案，台北地檢署於今年6月依照非法利用個人資料、偽造文書等罪，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤的召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。台北地院今（12月1日）開庭審理此案，僅有賴苡任被傳喚出庭問話，開庭結束後他接受媒體訪問，其律師表示「檢察官目前具體犯罪事證還缺乏很積極的證據」。

回顧整起事件，檢方於今年3月接獲告發，罷免吳思瑤、吳沛憶連署案有造假，後續調查向中選會、北市選委會函調提議人資料後發現錯誤率高，於是於今年4月發動2波搜索行動。

以賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟4人為首的「罷免雙吳四騎士」等11人於檢方訊後分別以20萬至50萬進行交保，第二波搜索行動中涉入其中的被告台北市黨部前主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人則於檢方訊後聲押獲准。台北地檢署於6月16日偵結此案，將黃呂錦茹、初文卿、姚富文、賴苡任、陳奎勳5人均因涉犯造文書、個資法被起訴。

台北地院於今日9時30分開庭審理死亡連署案，被起訴的5人中，只有賴苡任被傳喚到庭審理，其餘被告黃呂錦茹、初文卿、姚富文、陳奎勳預計將於他日傳喚到庭。

今日開庭結束後，賴苡任接受媒體訪問時表示，先對法官表達感謝，認為法官很認真在理解自己的訴求，並認為開庭很順利，也希望後續能以這樣的方式繼續把法律程序走完。

賴苡任的委任律師則指出，有關違反個資法、偽造文書這樣的案件其實很輕微，但卻要浪費這麼多國家資源，並表示其實國家機器在動用時，對被告產生的折磨以及日後人生命運影響非常大。

此外，他也稱檢察官目前具體犯罪事證還缺乏很積極的證據，並強調，民主法治國家裡，被告沒有自證無罪的義務，反倒應該是國家機器在發動司法程序時，應該要負起更大責任，並期待法官未來可以做出英明、公正判決。

