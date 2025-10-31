涉罷免幽靈連署案遭起訴！許宇甄喊「無法接受」：有信心在法庭上證明清白

針對涉幽靈連署案遭檢方起訴，許宇甄今天下午透過辦公室發出聲明表示，「我嚴正表達無法接受」。（資料照片／國民黨提供）

屏東地檢署偵辦民進黨立委伍麗華罷免提議書涉偽造文書案，並於今天（31日）將國民黨立委許宇甄、盧縣一和國民黨組發會副主委黃碧雲等9人起訴。對此，許宇甄透過辦公室發聲明表示，「我嚴正表達無法接受」，並提到整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據。她強調自己有信心，她的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

針對涉幽靈連署案遭檢方起訴，許宇甄今天下午透過辦公室發出聲明指出，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄提到，她深信正心無邪，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心，自己的清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

許宇甄強調，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

國民黨文傳會主委林寬裕也回應，這麼明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段? 國民黨相信這些被羅織罪名的無辜者，也一定會持續力挺他們爭取合法權益。他相信本案未來由法院審理時，一定會秉持勿枉勿縱的精神，還給他們一個清白。國民黨也一定會一棒接一棒，持續為台灣爭自由爭民主。



