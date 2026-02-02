涉罷免案不實連署！3國民黨涉案人均認罪…當庭向伍麗華致歉

社會中心／洪正達報導

國民黨共9人涉入立委伍麗華罷免案不實連署，屏東地院2日開庭審理時，傳訊編審隋承翰、柯達昱、志工團長萬培傑到案，3人皆認罪並向伍麗華致歉。（圖／翻攝畫面）

國民黨在罷免原民立委伍麗華案中涉嫌偽造連署書，屏東地檢依偽造文書、違反選罷法、個資法等起訴9人，案經屏東地院審理後，國民黨組發會副主委黃碧雲、組發會專委李德全、謝友光等人皆已認罪，2日再傳訊隋承翰、柯達昱、志工團長萬培傑後，3人也已認罪，目前該案已有6人認罪，下星期將傳喚前組發會主委許宇甄。

據了解，屏東地院審理國民黨偽造罷免原住民立委伍麗華連署書一案，2日傳訊隋承翰、柯達昱、萬培傑等人，3人對於檢方起訴理由沒意見也已認罪，但都表示為依據上級指示影印、整理、抄寫資料，對此行為均表示悔意，也浪費社會資源，柯達昱更表示對伍麗華很抱歉，強調自己只是基層黨工及志工，很難拒絕上級指示，期盼法官從輕量刑並給予緩刑處分。

廣告 廣告

由於本案中3人都已認罪，檢方及伍麗華委任律師已沒意見，目前除了立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩仍不認罪外，全案9人中已有6人認罪，法官預計下星期將傳訊本案關鍵人物，也就是前組發會主委許宇甄釐清事證。

更多三立新聞網報導

小一童被逼吞磁鐵！半夜驚醒問「會卡多久」 補習班關鍵畫面全消失

食用油加太多燒了漢堡店！工讀生要為「假會」付出代價…判賠24萬元

闖女子宿舍脫褲問「幫我打手X好嗎？」她嚇哭還被敲頭！惡男的報應來了

女鄰居突要老公當「聖誕出租物」人妻崩潰…她再怒嗆：我們睡了很多次喔

