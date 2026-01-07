即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。

黃呂錦茹去年擔任國民黨台北市黨部主委，主導罷免吳思瑤、吳沛憶案，並與藍營罷團「地動刪瑤」與「憶事吳成」一同合作；但在一階收取提議書時，卻涉嫌偽造連署，檢調不僅搜索國民黨台北市黨部外，也陸續傳喚多人偵訊，而黃呂錦茹等黨部幹部更因涉嫌重大，被檢方聲請羈押禁見獲准。

廣告 廣告

直到去年6月16日，北檢正式偵結此案，並依法將黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等5人起訴；而在提訊黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文8月1日首度開庭後，3人全部認罪並聲請具保停押，其中，黃呂錦茹則被法院裁定1千萬元交保、左腳配戴電子腳環監控等措施。

快新聞／涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭

國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹（中）。（圖／民視新聞）

如今，黃呂錦茹今日上午再被傳喚開庭，只見她在兩人陪同下前往北院；面對記者提問希望解除腳環時，黃呂錦茹並未回應僅點頭示意，便直接走進北院，相關畫面也隨之曝光。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝

更多民視新聞報導

求神保佑！F16飛官辛柏毅下落不明 老家湖西天后宮今晨祝禱

「F16墜海」上尉駕駛辛柏毅失聯逾11H 海象不佳持續救援

F16飛官墜海仍無音訊 潛水教練：嚴寒恐釀失溫

