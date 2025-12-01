涉罷綠幽靈連署 賴苡任不認罪

罷吳4騎士之一的賴苡任涉及幽靈連署偽造文書罪，1日在律師陪同下前往法院應訊，面對媒體雙手合十致意。（鄧博仁攝）

台北地院審理罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「幽靈連署」案，前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等被告「全部認罪」也獲交保。北院1日傳訊「唯一」不認罪的賴苡任，他仍否認犯罪，庭末他的律師說，由國家機器發動的程序，檢察官要盡舉證責任。

由於賴苡任被限制出境、出海8個月的境管期限將在12月14日屆滿，公訴檢察官昨在法庭上表示，希望再延長8個月境管。昨日下午，賴在臉書發聲明「為表明本人絕無棄保潛逃之可能，我正式宣布參選台北市第1選區（士林、北投）市議員」。

大罷免期間備受矚目的「幽靈連署」案，北檢今年6月16日偵結共有5人遭起訴、18人緩起訴，北院8月1日首次開庭後，賴是唯一不認罪的被告，他當時聲請傳喚起訴書所指的「不詳志工」及15位緩起訴志工，共16人作證。

昨北院開庭，賴在法庭喊話檢方傳喚「不詳志工」，檢方反擊、請法官制止賴干擾程序，並說：「這裡不是菜市場或政論節目。」後來賴也說，捨棄傳喚「不詳志工」等16位證人，僅傳喚國民黨青年軍成員滿志剛等4人作證。

賴苡任事後在臉書表示，檢察官反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，他依舊有「逃亡」可能，他強調本案是偽造文書案，棄保潛逃的罪，比所涉犯本刑還重，「誰會想逃亡？」若只是預防未來開庭不到，已有家人作為擔保人，但限制出境出海代表檢察官依舊認為會逃亡，明顯不符事實。

他說，要選舉的人最不可能逃亡，自己也僅聽說詐騙等經濟犯罪會逃跑，希望他宣布參選，有助檢察官理解逃亡可能性已不存在。

北檢起訴指控，黃呂錦茹今年初在黨內倡議「以罷制罷」，對民進黨立委發起罷免案，邀集賴苡任等人組成「罷吳4騎士」，宣傳對吳沛憶、吳思瑤的罷免活動，由黨部志工著手抄寫提議人名冊後分別送交北市選委會，但被發現偽造比率平均高達約95％。