涉美濃大峽谷盜採案 前議員特助丈夫拒捕喝除草劑

美濃大峽谷案鬧得沸沸揚揚，橋頭地檢署近日查出之前交保的成功段涉案人石姓前議員特助，曾花費千萬找人頭承租土地並盜採砂石，27日前往住處搜索拘提時，石姓前特助同為涉案人的巫姓丈夫，卻跑到頂樓鴿舍拒捕並喝下除草劑。

涉案人家屬說，「為什麼我們的監視器（事發當時影像）會遭到刪除，不可能說是我家裡面的人刪啦，我們家的監視器，說真的也沒有密碼，點個兩下其實就可以刪除了，就算說他今天有輕生的念頭，我當兒子的，我有可能不知道嗎？我每天跟他在相處的。」

巫男送醫後目前狀況仍不樂觀，檢方告知不清楚巫男為何喝除草劑，引來家屬質疑，希望檢調提供密錄器釐清狀況。據了解，8月初國民黨立委柯志恩揭露大峽谷案時，石姓女子曾以議員特助身分陪同，但檢方調查後發現她也是涉案地主之一。

高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「114年10月27日執行第3波搜索，並拘提被告石某、巫某到庭，經檢察官訊問後，認被告石某，涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。」

檢方查出新事證後，石姓前特助遭羈押禁見。美濃盜採猖獗，檢方表示目前偵辦成功、新吉洋，及吉安段共10處農地遭盜採並回填廢棄物案，已羈押地主、土地承租人等共12人，會持續追查共犯，後續將依《組織犯罪條例》重罪偵辦並具體求重刑。