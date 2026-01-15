涉職場霸凌+任用親戚當臨時工！前海科館長陳素芬、大姑遭聲押禁見

記者林盈君／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，遭控涉及職場霸凌、違法任用二親等姻親大姑廖敏惠，去年底已遭監察院彈劾，並移送懲戒法院審理。本月14日，基隆地檢署發動搜索，帶回陳素芬、廖敏惠偵訊，15日凌晨複訊後，檢方認定2人涉犯貪污治罪條例，且罪嫌疑重大，恐有串滅證之虞，向基隆地方法院聲押禁見。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，遭控涉及職場霸凌、任用二親等姻親。（圖／資料照）

據了解，根據教育部調查結果指出，陳素芬瑜擔任館長期間，不但涉及職場霸凌行為，且違法進用大姑廖敏惠，擔任海科館擔任臨時人員，遭記一大過及調任非主管職務。另外，陳素芬違法進用大姑廖敏惠，也遭監察院彈劾，案件移送懲戒法院審理。昨（14日）基隆地檢署發動搜索約談，複訊之後，認為陳、廖2人涉犯貪污治罪條例，且有串證、滅證之虞，向法院聲押。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

若遇不當對待，請撥打公司內部申訴專線或聯繫地方勞工局。

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

更多三立新聞網報導

衣架暴抽、關廁所毆妻！惡男家暴還找友助陣 他嗆：要打到她會怕

堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保 鄉長林清水當庭逮捕聲押

灌水催吐濕被蓋臉！她稱「亡靈附身超渡」虐死閨密 檢方殺人罪起訴

前猛男舞者持雙刀揮舞！失控朝檢警咆哮、拒上銬 法院裁定暫時安置

