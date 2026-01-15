涉職場霸凌、違法進用親人 海科館前館長、大姑羈押禁見

北部中心／綜合報導

國立海科館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨天（1/14）搜索兩人住處，複訊後依涉犯貪污治罪條例有串證、滅證之虞向法院聲請羈押。法院裁定陳素芬和大姑兩人羈押禁見。

涉職場霸凌、違法進用親人 海科館前館長陳素芬、大姑羈押禁見

前基隆海科館長陳素芬2024年遭控職場霸凌 經教育部介入調查認定構成霸凌（圖／資料畫面）聲源：時任基隆海科館長陳素芬（2024.01）：「3月底才剛回來，然後你5月初又要再去，啊不然是怎樣，那就不要回來了啊，你就乾脆退休算了。」

廣告 廣告

前基隆海科館館長陳素芬，2024年遭爆職場霸凌，不滿同仁請假太過頻繁，高分貝咆哮音檔曝光後，她曾親上火線駁斥，沒想到後續教育部介入，認定構成職場霸凌，不僅如此，還查出她違法聘用二等親的大姑，當作臨時人員。

涉職場霸凌、違法進用親人 海科館前館長陳素芬、大姑羈押禁見

前基隆海科館長陳素芬及她的廖姓大姑1/14遭檢調搜索 1/15法院裁定收押禁見（圖／民視新聞）明知非法，陳素芬仍冒著風險，聘用廖姓大姑，違反公職人員利益衝突法，去年12月監察院通過彈劾，如今傳出檢調，在14日兵分多路，進行搜索，一路複訊到15日凌晨，而她與大姑，雙雙涉犯貪汙治罪條例，遭羈押禁見。

聲源：基隆地檢署主任檢察官黃聖：「相關案情仍涉有刑事不法，本署檢察官遂於昨日（1/14），指揮法務部廉政署，對陳女廖女及證人的住處，共三處發動搜索，並約談八名證人。」

涉職場霸凌、違法進用親人 海科館前館長陳素芬、大姑羈押禁見

陳素芬在海科館就職期間違法聘用二等親的大姑 兩人雙雙涉犯貪汙治罪條例（圖／資料畫面）從職場霸凌，到違反利益迴避，陳素芬的館長之路，毀在自己手中，如今還得面對法律制裁。

原文出處：涉職場霸凌、違法進用親人 海科館前館長陳素芬、大姑羈押禁見

更多民視新聞報導

林清水遭檢方聲押 花蓮地院14:30召開羈押庭

光復洪災19死涉"浮報撤離人數" 鄉長被檢方聲押

國民黨又涉貪出事了！澎湖前6連霸議長收錢喬人事 二審判決出爐

