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涉職權收賄、關說農地違建 桃園市議員張肇良遭聲押禁見 201

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民進黨籍桃園市第五選區龍潭區議員張肇良，被查出涉嫌涉職權收賄並關說農地違建，桃園地檢署9日指揮調查局桃園市調處搜索9處，並通知被告張肇良等5 人及證人6人到案，檢察官偵訊後，今（10）日清晨當庭逮捕張肇良，向法院聲請羈押禁見；其餘被告3人分別經檢察官諭知以5萬至50萬元不等具保。

桃檢指出，肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦桃園市市議員張肇良涉嫌於110年至112年間，利用擔任桃園市政府顧問及桃園市市議員之身分，收取業者賄賂協助業者在農地違法興建倉庫。

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張肇良並涉嫌關說桃園市政府農業局時任農地管理科高姓科長使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用，9日搜索張肇良等5人住處及辦公室處所共9處、並通知張肇良等5人及證人6人到案。

經檢察官漏夜訊問後，認被告張肇良涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；被告高姓科長涉犯貪污治罪條例之圖利罪嫌，均犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，於今日清晨當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。其餘被告3人分別經檢察官諭知以5萬至50萬元不等具保。

照片來源：翻攝張肇良臉書

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