涉肇事逃逸首度開庭 黃子佼否認犯行

〔記者王定傳／新北報導〕藝人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像片，收藏2千多部影片，一審判刑8月上訴期間，去年8月，他駕車行經新北市三重區時，與一名騎乘機車的林姓婦人發生擦撞後，離開現場而被告，黃否認肇逃，但與婦人和解，婦人撤告，新北地檢署依肇事逃逸罪嫌起訴黃，過失傷害部分不起訴；新北地院今首度開庭，黃否認犯行，法官諭知將移由審理庭審理。

黃子佼前年12月被判刑8月、上訴高院期間，即去年8月24日7時39分，黃駕車行經新北市三重區行經五谷王南街與五谷王南街46巷口時，為禮讓自46巷口駛出的黃姓騎士而右偏停止，因而與右側林姓婦人的機車發生擦撞，林婦人車倒地，受有臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷等傷害，黃肇事後沒理會婦人自行離開現場。

黃子佼因涉嫌肇事逃逸被起訴，今日帶著帽子、口罩到新北地院開庭，面對媒體不發一語。(記者王定傳攝)

黃在偵查時否認犯行，辯稱前方機車是出現在他的左前方，他當時視線是往左前方看，不記得有無向右邊看，他沒有發現撞擊或撞擊聲音。

至於黃涉收藏兒少性影像部分，檢方調查，黃子佼2014年2月起成為「創意私房」高級會員，購買、下載2千多部兒少性影像而被訴。黃一審時不認罪，北院認定，被害人有35人，最小者僅10歲，且黃無悔意，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月，檢方和黃均上訴。北檢查出黃另收藏12人共5百多部兒少性影像片，移送高院併案審理，被害人增至47人。

上訴後，黃承認持有兒童或少年性影像片，但否認違反個資法犯行，高院合議庭認定他所為觸犯個資法及兒少性剝削防制條例，以較重的個資法論處，並審酌黃承認非法持有兒少性影像片，且已與全部37名被害人和解並賠償完畢，37人均同意給予黃緩刑，加上黃之前未被判有期徒刑以上宣告，故判緩刑4年；至於檢方起訴併辦的12名被害者中，有10人身分不明，退由檢察官另行依法處理。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

