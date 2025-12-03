涉嫌詐騙臺雅集團老董50億的女子羅佩雯，在今年9月交保後，被親哥哥公開指控以家族企業為名進行可疑資金操作。據指控，羅佩雯於2020年突然提議成立家族企業，在台中七期開設高級火鍋店，透過哥嫂帳戶轉入大量資金，並以報稅為由要求哥哥簽下近3億元借據。如今，羅佩雯疑似帶著黑衣人騷擾討債，導致其哥哥一家因安全考量被迫搬家，並使火鍋店生意大幅下滑。

涉臺雅老董50億 羅佩雯再遭兄控騙簽借據 帶黑衣人討破億元。(圖／警方提供)

據羅佩雯的哥哥表示，黑衣人多次進行騷擾行動，甚至直接到店內出示支付命令要求償還上億元債務。他描述道，黑衣人只想要錢，讓員工也感到恐懼，已向第六分局報案備案。更令人擔憂的是，羅佩雯還打電話到學校詢問其侄子的出席情況，並在找不到人時報警宣稱哥哥失蹤，可能將警方的定位資訊轉給黑衣人，使他們找上岳父家。

詐騙女遭哥控騙簽3億借據 黑衣人上門討債。(圖／警方提供)

羅佩雯的哥哥透露，他原本在竹科擔任工程師，2020年妹妹突然提出成立家族企業的想法，隨後一口氣開設了3間公司，其中包括在台中七期開設的高級火鍋店，被譽為「火鍋界的勞斯萊斯」，專營日本飛驒牛和活體海鮮鍋物。他表示，當初妹妹以協助處理國稅局報稅事宜為由，要求他簽署多張文件，累計金額接近3億元，「沒有想那麼多，反正就自己的妹妹，應該不會騙我們」。

「沒有想那麼多，反正就自己的妹妹，應該不會騙我們」

羅佩雯的哥哥強調，自己在公司中僅是掛名，所有資金都是由妹妹匯入，「我們從頭到尾都不知道這個金錢從哪裡來」。如今，隨著羅佩雯吸金案爆發，火鍋店生意已下滑至少四成，而羅佩雯本人早已不參與店內營運。兄妹之間的關係已徹底破裂，互相指控。有跡象顯示，這些可疑資金來源可能與臺雅案有密切關聯。

