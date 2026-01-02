涉花蓮玉里公墓女裸屍案 前代表會主席兒收押禁見

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮大禹里第五公墓上月31日發生命案，前鄉民代表會主席兒子呂文達涉嫌殺害林姓女友後向警方報案，昨天下午玉里警方將呂嫌依殺人罪嫌送地檢署，今天法院裁定羈押禁見。

發生在去年12月31日玉里鎮大禹公墓女屍案，花蓮地檢署檢察長陳佳秀高度重視，指派檢察官指揮偵辦，由於林女身上多處明顯外傷，警方在玉里公墓將報案的男友依刑事訴訟法第88條之1第1項第4款逕行拘提到案，呂嫌堅決不承認犯案，昨天下午依殺人罪嫌送花蓮地檢署偵辦。

檢方表示，經檢察官訊問後，因認涉犯刑法第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。

