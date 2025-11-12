涉英史最大BTC洗錢 陸女錢志敏用「沈殿霞照片」辦假護照
來自中國的47歲女子「錢志敏」利用比特幣洗錢，詐騙超過2千億新台幣，2024年先在英國落網，而在近日被判刑11年8個月。檢方透露，錢志敏曾經想統治巴爾幹半島上的小國「利伯蘭」，成為小國女王，甚至還用已故港星「沈殿霞」的照片辦假證件行騙。
英國警方最近公布了逮捕錢志敏的畫面，當時她呆坐在租屋處的床上，似乎對突如其來的情況感到困惑。儘管錢志敏幾乎連完整的英文句子都表達不清楚，但警方在她的租屋處和保管箱中發現了價值66億美元（超過2000億新台幣）的比特幣。倫敦警察廳經濟與網路犯罪部主管Will Lyne表示，錢志敏過著奢華的生活，花費大量金錢購買珠寶，並經常前往歐洲各地旅行，她的生活完全依靠龐氏騙局維持。
錢志敏不僅詐騙近13萬人，警方還發現她曾在筆記中寫下想成為一國之主，統治巴爾幹半島上的小國「利伯蘭」的計畫。更加誇張的是，她還辦理了假護照，使用已故香港明星沈殿霞的照片。沈殿霞是香港知名的演員和主持人，擁有親民的形象，被譽為香港人的「開心果」，然而在她病逝10多年後，竟然有人利用她的照片進行詐騙活動。
英國警方近期大力打擊組織犯罪，希望能阻止詐騙行為的蔓延。在薩福克的哈弗希爾，警察和移民官員突擊搜查了一家土耳其理髮店，尋找洗錢、移民犯罪以及現代奴隸制行動受害者的證據。這些行動顯示了英國當局對於打擊跨國犯罪的決心，特別是針對像錢志敏這樣利用加密貨幣進行大規模詐騙的犯罪人士。
