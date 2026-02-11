涉蒐集佛教團體資訊 澳洲以外國干預罪控告2中籍人士

（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲警方控告兩名中國籍人士，指他們為中國政府安全機構祕密蒐集一個佛教團體資訊，已涉犯外國干預罪名，兩人預計今天出庭應訊。

路透社報導，這是澳洲自2018年實施外國干預法以來，第二起針對中國籍人士提出指控的案件，這兩名被告成為第4與第5名依此法被起訴的人士。

澳洲聯邦警察表示，一名25歲男子與一名31歲女子，涉嫌與去年8月遭起訴的另一名中國籍女子合作，蒐集佛教團體「觀世音菩薩心靈法門（Guan Yin Citta）」坎培拉（Canberra）分支的資訊。

澳洲情報機構首長勃吉斯（Mike Burgess）在與警方共同發布的聲明中指出：「多個外國政權正在監控、騷擾並恐嚇我們僑民社群成員。」

他強調說：「這種行為完全無法接受，也不能被容忍。」

勃吉斯表示，外國干預是澳洲主要的國安關切之一，且「當前的安全環境正變得更加複雜、具挑戰性，且持續變化與惡化」。

這兩名被告各被控一項「魯莽外國干預」罪名，最高可判處15年徒刑，案件將於澳洲首都坎培拉審理。

中國駐澳洲大使館未立即回應媒體置評請求。

外國干預法實施曾使澳中關係趨於緊張，先前兩起案件均涉澳洲公民被控與中國情報機構合作。（編譯：徐睿承）1150211