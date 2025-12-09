涉藥事法遭訴 天一愛：並非產品生產、研發者

（中央社記者林長順台北9日電）北檢今天依違反藥事法起訴天一愛公司及朱姓負責人等3人。天一愛公司發表聲明，指天一愛並非「愛小月」、「月經調理」生產、研發，僅為銷售窗口，卻遭同等法律處分，實屬不盡合理。

檢方調查，天一愛本草生物科技公司明知所販售的「愛小月」產品組合內「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」及「月經調理」產品組合內「舒孅精萃」、「美妍精萃」等產品為藥品，卻未申請藥品許可證販售牟利。台北地檢署今天依違反藥事法起訴天一愛公司及朱姓負責人等3人。

天一愛公司發表聲明表示，天一藥廠公司最早負責「愛小月」與「月經調理」的產品開發、生產與銷售，天一本草公司後續「月經調理」產品開發與銷售。天一愛公司則經銷天一本草與天一藥廠的產品銷售。

天一愛公司表示，產品的開發、生產、製造皆由天一藥廠與天一本草公司負責；天一愛僅為銷售單位。天一愛公司自成立以來，從未參與產品研發、配方制定或製造流程，銷售前作業均遵循天一藥廠與天一本草的食安規範與主管機關要求。

聲明表示，本案主要爭議源於天一公司早期的配方設計與製造行為，天一愛公司僅為後端銷售窗口，卻遭同等法律處分，實屬不盡合理。（編輯：張銘坤）1141209