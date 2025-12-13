涉虐柯基慘了！飲料店主到案稱「這原因」失控 動保處出手下場曝

即時中心／黃于庭報導

近日網路上流傳一段殘忍畫面，有隻15歲的年邁柯基遭粗暴虐打，飼主不僅多次揮棍、丟鞋攻擊，還飆罵「去死啦」，影片曝光後引爆全民怒火。該男事後也被起底，為手搖飲店「茶聚」加盟店主，總部隨即終止與其合作，並表示將求償違約金。對此，台北市動保處今（13）日表示，飼主已經到案說明，供稱因為長期照料失智犬，才會失控動手。

從曝光的影片中可見，該男一邊大聲咆哮，同時朝柯基丟擲衛生紙、持清潔用具揮擊，造成犬隻受到極大驚嚇，蜷縮在角落發抖。對此，動保處昨（12）日凌晨接獲民眾通報，立即受理動物虐待案件處理流程，並依《台北市動物保護自治條例》第14條規定，將涉案犬隻緊急送往特約動物醫院安置。

快新聞／涉虐年邁柯基慘了！飲料店主到案稱「這原因」失控 動保處出手了

近日網路瘋傳一段殘忍畫面，15歲的年邁柯基慘遭飼主虐打。（合成圖／翻攝自Threads）

據悉，該隻柯基「秋刀魚」為15歲老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，自昨日由動保處自寵物旅館帶離，緊急安置送醫，迄今仍在動物醫院排檢。因犬隻失智情形需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養。

動保處指出，詹姓飼主已於昨晚到案陳述說明，供稱自己長期照顧失智犬，身心俱疲才會情緒失控，全案待醫院驗傷結果出爐，釐清違法事證後，將依《動物保護法》第5條第2項規定，不得騷擾虐待傷害動物進行裁罰。

