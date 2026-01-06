涉虐死信眾！「上師」王薀認了「親眼見她被拖行」 檢察官驚：不叫救護車？

王薀涉嫌指揮地下宗教團體虐死蔡姓女信眾，今（1/6）日出庭強調不是「神通」，看不出蔡女當時身體不適。廖瑞祥攝



被外界尊稱為「藏傳佛教仁波切」的暢銷書作家王薀（本名王江鎮），涉嫌率眾虐死蔡姓女信眾，事後指示藝人李威等信眾成立群組應對檢警，遭到起訴。她今（1/6）日作證，事發當天眼角餘光曾瞄到住持吳慧珠抓著蔡女來回拖行，但事情發生太快，他來不及出口制止，只能叫旁人去幫忙。但檢察官驚訝，質問他身為老師竟然沒注意到學生的身體狀況，這場景在眼前上演還不叫救護車。

調查指出，王薀以「上師」身分領導地下宗教團體，因不滿蔡女在他之前離婚時算錯剩餘財產，害他損失數百萬，又疑似把新冠肺炎傳染給他的「貼身護法」幹子昀，於是指示蔡女剃度出家，每天做「大禮拜」跪地磕頭4、500次，期間還多次展開「研討」（即批鬥大會），逼跪、罰跳，不斷凌虐，最終導致蔡女遭虐死。台北地檢署依《刑法》傷害致死罪等罪嫌起訴王薀等13人。

檢方認為王薀的「三大貼身護法」之一幹子昀遭蔡女傳染Coivd-19，是引起王薀憤怒並召開研討的原因之一。廖瑞祥攝

台北地院今（1/6）日開庭，王薀由被告身分暫時轉為證人作證。王薀證稱，他的「貼身護法」梁碧茵和蔡女替他處理剩餘財產問題，兩人認為處理不當，曾提議貼錢還他，但他告知兩人「錢不是問題，重點是處理事情的態度」，稱早已不放在心上。王薀也否認強迫蔡女剃度出家，反而告知蔡女「出家不是這麼簡單，不一定適合每個人」，要蔡女好好想一想，但蔡女與住持吳慧珠討論後仍維持決定。

王薀描述，2024年7月23日事發當天，他一如往常於晚間9點多抵達團體集會地「水月草堂」，在辦公室內忙著打包文物、字畫，過程不時前往地下室或聽取信眾提問，未全程參與針對蔡女的研討。他稱信眾彼此熟識，平常講話聲都很吵雜，他一開始不以為意，後來眼角餘光卻瞄到吳慧珠拉著蔡女拖行，事情發生快到讓他來不及阻止，他只能請他的「三大護法」其中一位去勸阻。

住持吳慧珠涉嫌抓著蔡女在地上來回拖行，再放手讓蔡女的頭撞在地上，同樣遭到起訴。廖瑞祥攝

王薀坦承發起7/23的研討，起因是蔡女長期和信眾們處不來，經常發生衝突，幾乎「每天都會聽到有人抱怨」。他認為，這情況長期下來對團體會有影響，希望蔡女藉研討機會與信眾們溝通。王薀還強調，「研討」不是像外界所說的「批鬥大會」，而是佛教徒修行時心生疑問，會希望藉由佛陀指示與自己溝通，至於研討過程要求蔡女「道歉」，則是要她放下「我執我慢」、虛心接受教化。

王薀也澄清，他有許多稱號，其中「仁波切」只是一種稱呼，指的是「值得尊重的人」，但西藏人習慣把「仁波切」神化，好像是人間至寶一樣。他強調自己是不丹認證的「法王轉世」，也是活佛轉世，但他沒有「神通」，沒辦法看出別人的身體狀況。

檢察官問王薀，李威曾指他可以看出身上疾病，他回答「狀況好時會猜中1、2種」。檢察官不解地問「所以你是用猜的？」他又回「我常開玩笑說我是猜的」，檢察官不悅質問「你在跟我開玩笑？」王薀見狀趕緊否認。

藝人李威涉及精舍命案，日前出庭作證稱見過王薀「降下神蹟」。廖瑞祥攝

李威太太簡瑀家（黑衣）今日出庭依舊全身包得幾乎密不透風。廖瑞祥攝

檢察官搬出筆錄，砲轟王薀今日稱蔡女與吳慧珠、信眾姜芃妤鬧不和，但他在偵查時卻曾表明蔡女「沒有」與其他人不和。檢察官也質疑，王薀稱7/23研討是為了處理蔡女個性上的問題，卻在中途才臨時找吳慧珠參與研討。雙方你一句我一句，攻防猛烈，王薀情急之下還喊了句「報告檢察長」，讓檢察官一時半刻愣住，尷尬回了一句「謝謝幫我升官……。」

王薀強調，蔡女和團體成員不和，不是一天兩天的事，而且他今日作證也沒具體指明蔡女和誰不和。檢察官於是要他具體說明，蔡女曾因何事、與何人發生衝突，王薀思量幾許，答稱信眾有時要找蔡女合作處理事情，但蔡女個性固執，只願依照自己的方法做事。檢察官搖搖頭，指出王薀解釋不夠具體，認為根本沒有所謂「不和」問題，當天召開研討，是為了檢討蔡女處理剩餘財產不當。

檢察官也批評，吳慧珠早證稱她幫蔡女剃度前，曾傳訊息給幹子昀、詢問王薀意見，經王薀點頭同意才做。不僅如此，7/23研討前，蔡女曾每天傳近百則訊息給9名信眾，希望求取王薀原諒。但王薀否認知情及下指示。

外界尊稱王薀為「藏傳佛教仁波切」，但他今日出庭證稱「仁波切」只是令人尊敬的人，卻被外人神格化。廖瑞祥攝

鑒於王薀及「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴押期將滿，法官詢問檢辯雙方對於是否續押有無意見？檢方主張王薀坐擁大量財產，國外也有不少信眾，有潛逃海外的高度可能性，「三大護法」也是檢方掌握情資後才主動到案，也有逃亡可能，均建請法院繼續羈押。但辯方認為，法院審理至今，證人幾乎已經全數詰問完畢，實在不應該再以有串供可能性繼續羈押，否則會嚴重侵害人身自由。

蔡女姐姐則哭訴，父母非常想念蔡女，父親幾乎每天都睡不著，更指控王薀找人打電話騷擾家人，且對方知道蔡女家在哪，令他們非常害怕，請求法院繼續羈押。合議庭將在評議後裁定。

王薀和「三大貼身護法」游秀鈴（如圖）、幹子昀、梁碧茵押期將滿，法院今日也開庭處理延押問題。廖瑞祥攝

