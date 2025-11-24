涉虛增營業收入 李洲科技董座李明順起訴

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司李洲科技(3066)自2018年起營運狀況不佳，2021年與薩摩亞商新聯集團公司洽定晶圓訂單後，創辦人兼董座李明順為挽救低迷股價，涉嫌在財報上虛增營業收入逾9千萬元；怎料，該筆交易確定後，李明順友人的配偶、新聯公司實質負責人高金治還在禁止交易期間，陸續透過人頭買賣李洲股票，不法獲利4萬餘元。台北地檢署今依違反「證券交易法」財務業務文件不實罪嫌起訴李，高金治則涉內線交易罪嫌。

檢方調查，李明順明知李洲公司自2018年至2021年營運狀況不佳，為挽救低迷股價，於2021年12月22日與新聯公司簽立合約總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，隔年1月又與友尚股份有限公司簽立購買240萬個晶圓採購單。

檢方調查，兩筆交易依國際會計準則規範，必須以「淨額法」入帳，直接記錄交易對最終淨利的影響金額，不能逕自列為每月營業收入。李明順為增加李洲公司營業收入，美化公司財務報表與每月營運情形，指示不知情會計人員邱秀春，於2022年1月以「總額法」認列銷貨收入(即營業收入)、銷貨成本(即營業成本)，虛增當月營業收入9021萬餘元，影響投資人判斷決策。

不僅如此，李洲公司於2022年2月10日8時59分許，在公開資訊觀測站發布集團合併營業收入為1.2億元而較去年同期增加234.97％重大訊息公告，高金治涉嫌在禁止交易期間買賣李洲公司股票，共利4萬3900元。

