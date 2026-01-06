涉號召民眾聲援柯文哲違反集遊法！ 林昭印獲不起訴

林昭印。（圖／翻攝畫面）

時任台灣民眾黨組織發展部副主任林昭印2024年12月26日號召民眾於台北地檢署前以聲援柯文哲為由舉行集會活動，時任中正第一分局分局長張嘉煌當晚舉牌5次警告但在場民眾仍置若罔聞，林昭印因而涉犯集會遊行法第29條之首謀違法不解散罪嫌。台北地檢署今日（1月6日）偵結此案，認定罪嫌不足不起訴。

回顧案情，2024年12月26日林昭印號召民眾手持布條以及旗幟至台北地檢署前，以聲援柯文哲為由舉行集會活動，並帶領民眾表達訴求，但由於沒有事先申請，因此涉犯集會遊行法。當晚時任中正第一分局分局長張嘉煌先後5次舉牌警告違法，但在場的民眾仍視若無睹，因此事後遭到警方送辦。

廣告 廣告

事後林昭印自拍影片談及遭到送辦的原因，他表示當晚是柯文哲支持者自發性

前往，因為首次聽到柯文哲有被交保的可能，自己當時也跟著過去，並解釋自己當天比較晚到，因為看到很多夥伴直播主都在場，所以就趕快過去。林昭印說，當時警方可能比較認識自己，所以就登記了名字，因為舉牌總是要舉一個人的名字。

而林昭印也在偵訊過程中說自己並無號召民眾聚集，當天集會是群眾自發性的前往台北地檢署聲援柯文哲，沒有人發起，群眾不是我召集來的，我沒有辦法帶領群眾離開等語。檢方也勘驗了相關證物，但並無看到林昭印有指揮或領導群眾行為，認為林昭印應非本次集會遊行之首謀，應任被告犯罪嫌疑不足。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

病患家屬拍桌咆哮護理師「靠背、把警衛當私人保鑣」 判定免罰3萬元

快訊／濃煙狂竄！中和市區鐵皮屋大火 38車81人搶救中

台中8民宅陷入火海！16歲少女受困送醫 疑除濕機釀禍