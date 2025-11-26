涉詐保.洗錢 「牙醫教父」兄妹3人起訴 集團：靜待判決

台北市 / 綜合報導

國內知名連鎖牙醫集團之前爆出密醫爭議，檢調查出，謝姓創辦人不只涉嫌聘用17名密醫看診、詐領健保費5700多萬元，還進一步追出他聯合家族涉嫌洗錢，用人頭公司、假分紅手法不法洗錢約29億元，高雄地檢署偵結，依洗錢、詐欺等罪將謝姓兄妹等、共26人以及7間公司依法起訴，對此牙醫聯盟回應，目前靜待判決結果，等收到起訴書之後，會與律師商討爭取應有的權利。

國內連鎖牙醫集團，南台灣事業體大，人稱「牙醫教父」的謝姓創辦人，牙醫集團謝姓總院長說：「人群裡面大概有5%到10%，叫牙科恐懼症。」鏡頭前形象專業可靠，之前他診所捲入密醫爭議，如今檢調再查出，涉嫌逃漏稅和洗錢，民眾說：「(涉嫌)逃漏稅當然是違法的，，當然是觀感不好，醫療體系本來就是算是，對於他們高層來說算是滿好賺的東西，應該沒必要。」

檢方先查出，謝姓兄弟聘用17名密醫替病患洗牙，非法申報健保費5700多萬元，沒想到進一步追查發現，謝姓兄妹在集團內制定規定，醫師一律領「現金薪水」，各分店收下的自費現金，最後交由妹妹保管，少開收據，讓收入「地下化」，並要求牙醫師以合夥人身分報稅，以「低報所得兼假合夥」的手法，把謝姓兄弟的高所得拆分轉匯。

到2023年為止，集團旗下12間診所營業額約29億，逃漏稅部分，光謝姓兄弟就占了超過5億，牙醫集團謝姓總院長說：「把我們的經驗分享給全世界。」

謝姓創辦人曾經出國分享台灣的醫療經驗，知名度高，但檢調一層層追查，發現謝家不只藏診所收入，還涉嫌洗錢，用子女名義成立「人頭公司」，再購買基金以及購置不動產，回租給自家診所使用，涉及不法、洗錢約29億。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說：「偵查終結，就被告等26人及7家公司依法予以起訴。」對此牙醫聯盟回應，目前靜待判決結果，之後會爭取應有的權利。

