即時中心／潘柏廷報導

民進黨台北市議員陳怡君，涉入詐領助理費及收賄建商，總金額高達455萬4462元，士林地檢署去年（2025）6月宣布偵結，依其涉犯《貪污治罪條例》等罪提起公訴；即便陳怡君開庭中皆認罪，且將犯罪所得全數繳回，但士林地院今（12）日下午3時宣判處以7年10月有期徒刑、褫奪公權5年，並無獲緩刑。對此，陳怡君稍早也回應了！

陳怡君涉入詐領助理費及收賄罪，包含她共7人遭起訴；經士林地院審理後，今日一審判決結果出爐，陳怡君被依詐欺取財、收賄罪被判處7年10月有期徒刑、褫奪公權5年，而其辦公室主任張智霖則被判處5年10月有期徒刑，褫奪公權4年。

廣告 廣告

士林地院指出，陳怡君、張惠霖就先前犯罪事實，於偵查及審理中均坦承不諱，且於偵查中自動繳交全部犯罪所得，而涉嫌當人頭助理的被告洪于涵、賀璽、張家蓉就犯罪事實一、二所涉犯行，亦於偵查及審理中均坦承不諱，且依卷內事證尚無從認定其等獲有犯罪所得，是均應減輕其刑。

對於本次判決結果，陳怡君稍早則回應「尊重司法，等收到判決後會與律師研議」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／涉詐助理費及收賄！一審重判7年10月 陳怡君回應了

更多民視新聞報導

陳怡君涉詐領助理費與收賄 一審判7年10月、褫奪公權5年

民進黨台北市長人選是誰？傳賴清德盼「這人」出戰 蔣萬安回應曝

黃國昌閃電訪美惹議 吳思瑤點出「1關鍵」

