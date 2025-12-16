涉詐助理費大逆轉！二審改依登載不實罪判6月 高虹安：將盡速復職

針對高院今天（16日）判決貪污無罪，遭停職的新竹市長高虹安回應，自己將依法盡速完成復職程序，回到市長工作崗位。（資料照片／鏡週刊提供）

因涉嫌詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，一審遭判處有期徒刑7年4月，案件上訴，高等法院審理後於今天（16日）二審宣判，改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。對此，高虹安回應，高院已明確認定她在相關案件中無貪汙不法，「我將依法盡速完成復職程序，回到市長工作崗位」。

停職中的新竹市長高虹安於2022年獲民眾黨提名參選新竹市長，最終高票數順利當選。不過，高虹安上任市長不久，就因立委任內涉詐領助理費案遭檢調單位偵辦，案件進入審理階段。高虹安一審遭判7年4月，她不服上訴，台灣高等法院二審今宣判，高虹安貪污罪無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑，得易科罰金。檢察官得上訴，被告不得上訴。

廣告 廣告

對此，高虹安回應，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪汙不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安說，自己將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安涉詐助理費11萬一審判7年4月 高院幫她釋憲失敗後今逆轉判無罪

高虹安、林岱樺可望解套？陳玉珍提案修法促「助理費除罪化」 列週五立法院會

高虹安行政濫權 新竹棒球場付出慘痛代價