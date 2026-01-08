涉詐助理費被判刑 林穎孟二審泣訴：若時光倒流不會淌渾水

前台北市議員林穎孟(中)。(資料照，記者方賓照攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕前無黨籍台北市議員林穎孟被控議員任內，詐領助理費26萬多元，台北地院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判刑3年8月、又依圖利罪判5年8月徒刑，另，林穎孟前男友葉曜彰亦被依圖利罪判5年8月；上訴後，高等法院今開庭審理，林穎孟泣訴，從政絕非為了污錢，若時光倒流，不會再淌渾水。

檢方起訴指出，林穎孟2018年12月25日開始聘用楊姓助理，2019年9月楊請辭，林穎孟同年9月28日起資遣，依勞動基準法規定應發給楊姓助理資遣費，她卻免除支付資遣費用，2019年10月仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費、勞工保險及勞退機關提撥補助款等共新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

檢方查出，林穎孟亦聘僱葉曜彰為公費助理，薪資由葉曜彰領取供2人支配使用；葉2020年3月31日成立米達克公司(行銷公司)，無法繼續受聘為公費助理，2人竟將公司新聘雇員郭姓女子充作議員公費助理，以分攤公司成本，總計詐領23萬1656元。台北地院去年判林穎孟、葉曜彰各判處5年8月徒刑。

高院今開庭審理，檢察官聲請葉曜彰當證人，詢問是否有給郭女薪水或報酬，但葉曜彰說，只有給對方加班費，並說郭女是由林穎孟單獨聘用，但有在米達克公司另外做工作，若是下班時間做則會另外算加班費用給她。

林穎孟則表示，從頭到尾都沒有答應葉這件事，也不知道郭女有幫葉做事，她甚至一度生氣的說：「米達克公司請郭幫忙做事，應該要自己付錢，這不是本來就該做的事嗎？她是不可能會答應一起共用員工這件事。」

檢察官批評，林、葉兩人所說不實在，這就是以詐術騙助理費，雖然葉曜彰二審認圖利罪，但所說的根本就沒認，請庭上審酌。

辯護律師陳憲裕指出，林穎孟議員的任期共48個月，其中有29個月未達上限，未領取的費用達134萬元，且支付助理費是台北市議會，林穎孟從未經手；針對楊姓助理的部分，因辦公室主任吳香君告訴林穎孟，楊是主動離職，她根本不知道楊被資遣，因此2019年10月屬合法薪資，無圖利動機。

林穎孟最後表示，從政絕非為了污錢，如今真心換絕情、死得不明不白，若時光倒流，不會再淌渾水。法官諭知今年3月5日宣判。

