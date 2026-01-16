涉詐助理費遭羈押仍參選 綠營女將申請書「簽名字跡不同」爆爭議

綠營前議員江熊一楓涉詐助理費遭羈押。翻攝自臉書



民進黨前彰化縣議員江熊一楓因涉入助理費案遭檢方調查、目前羈押中，今（1/16）日黨內初選登記最後一天，她的丈夫、前立委江昭儀出面代她辦理第七選區縣議員登記。由於登記文件須繳交一式兩份、且須為本人親筆簽名，卻被發現兩份申請書的簽名字跡出現差異，民進黨彰化縣黨部表示，今晚將召開執行委員會，進行資格審查，並一併討論字跡疑雲的處置方式。

彰化縣黨部主委楊富鈞說明，依黨內規定，候選人登記可委由他人代辦，但申請書必須由本人親自簽名，且須繳交兩份。江熊一楓今日上午僅繳交一份文件，下午再補交另一份；縣黨部人員比對上午所繳交的簽名，與過去留存的筆跡相符；然而下午補交的文件，雖整體相似，仍可辨識出若干差異。

廣告 廣告

楊富鈞指出，經了解，兩份文件分別由不同律師前往看守所律見後，請江熊一楓簽名。不過，根據看守所提供的資料，江熊一楓本週僅於星期四接受過一次律見，與兩份文件來源的時間點出現落差。由於筆跡差異涉及登記有效性，且該選區登記人數已超過提名席次，後續可能須辦理初選，縣黨部將以最審慎態度處理。

民進黨彰化縣第七選區此次共有3人完成登記，分別為資深議員李俊諭、江熊一楓，以及前溪州鄉長黃盛祿之妻陳似梅。依黨內規畫，該選區將提名2席縣議員，競爭態勢激烈。

江熊一楓過去曾連任3屆縣議員，2022年選舉因同黨競爭與泛綠分裂而高票落選，黃盛祿亦未能當選；其後江熊一楓於2023年轉戰北斗鎮長補選，同樣未能如願。

至於司法進度部分，縣黨部僅表示，全案仍由檢調偵辦中，黨內將依規定就登記程序與資格問題進行審查，不預設立場。彰化縣黨部年底公職選舉提名，今日下午黨內登記截止。稍早根據黨部提供名單，江熊一楓成功登記參選彰化第七選區議員。

除了江熊一楓爭議，值得一提的還有員林市下屆市長，民進黨無人登記；有著「花美男議員」之稱、年僅30歲的彰化縣議員黃柏瑜登記參選彰化市長；五連霸女議員賴清美，將交棒兒子曾煥燁；彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道投入下屆議員選戰。

登記參選名單

■縣議員

第1選區 林世賢

第1選區 許雅琳

第1選區 楊子賢

第1選區 李成濟

第1選區 翁慧玟

第1選區 莊陞漢

第1選區 林世明

第2選區 蔣煙燈

第2選區 蔡匡威

第2選區 藍駿宇

第2選區 施喻琁

第3選區 蕭文雄

第3選區 周君綾

第3選區 曾煥燁

第4選區 陳秋蓉

第4選區 張欣倩

第4選區 賴澤民

第5選區 劉珊伶

第6選區 詹琬惠

第6選區 許書維

第7選區 陳似梅

第7選區 李俊諭

第7選區 江熊一楓

第8選區 洪子超

第8選區 洪騰明

■鄉鎮市首長

二林鎮 吳聰明

永靖鄉 魏碩衛

秀水鄉 葉國雄

芬園鄉 郭哲榮

花壇鄉 許澤鈿

花壇鄉 葉繼元

鹿港鎮 楊妙月

溪州鄉 巫宛萍

彰化市 黃柏瑜

福興鄉 陳巧芬

福興鄉 黃厚綿

■其他

鄉鎮市民表54人

村里長3人

資料來源:民進黨彰化縣黨部

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油