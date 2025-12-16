涉詐助理費高虹安無罪、他坐牢1年半 童仲彥：關就關了沒事

高虹安（左圖）、童仲彥同樣因涉嫌詐領助理費遭起訴，官司走向卻大不同。（資料畫面、翻攝自童仲彥臉書）

高虹安涉貪案今（16日）二審宣判，貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。前台北市議員童仲彥因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2022年入獄服刑，2023年獲假釋出獄，他沒有因為兩人境遇不同憤憤不平，僅表示：「恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」

高虹安涉嫌在任職立委期間詐領助理費，一審認定確有犯罪事實，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，沒收犯罪所得11萬餘元，並由內政部予以停職新竹市長；全案上訴二審，高院今天宣判，貪污無罪，改依使公務員登載不實罪判6月，可易科罰金18萬元。

童仲彥2016年被檢舉在議員任內，利用人頭助理或浮報薪資等兩大手法詐領助理費，挪用13萬餘元支付私人信用卡、貸款支出；檢方依法起訴，台北地院一審依貪污罪判7年6月、褫奪公權4年，另依偽造文書罪判有期徒刑5月，可易科罰金15萬元；二審高院認為詐領金額僅5萬餘元，改判3年10月、褫奪公權2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

童仲彥已於2022年3月入獄服刑，蹲了逾1.5年苦牢假釋，考取不動產經紀人、地政士證照成為更生人典範，由於他與高虹安同因詐領助理費遭起訴，一審判決刑度也相當，但二審命運截然不同，對此他似乎看得很開，在臉書寫下：「好友們不要再LINE我，恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」





