涉詐助理費！高虹安二審貪污罪撤銷 童仲彥：阿童關就關了沒事
▲ (圖/資料照片)
台北市 / 武廷融 綜合報導
新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審認定有罪判處有期徒刑7年4月，目前停職中。二審今(16)日宣判，撤銷貪污罪，改依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金。而曾因詐領助理費入獄的前台北市議員童仲彥稍早發文表示，恭喜好市長高虹安，「阿童關就關了，沒事！好友們不要再line我」。
高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，依「利用職務機會詐取財物罪」判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今日宣判，貪污治罪條例部分撤銷，改依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金。
而高虹安涉詐助理費二審改判撤銷貪污罪，曾因詐領助理費入獄的童仲彥疑似收到大量私訊，稍早在臉書上發文表示「好友們不要再line我，恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事」。而網友也湧入留言「了不起，童哥！」、「了不起，豁達！」、「了不起 負責」、「了不起，真男人」、「了不起，大氣！」。
童仲彥在2011年間涉嫌以人頭方式詐取助理補助費，二審依貪污治罪條例判處有期徒刑3年10月，褫奪公權2年。案經上訴三審，最高法院於2022年2月駁回上訴，全案定讞，童仲彥在當年3月入監服刑，並在2023年10月獲准假釋出獄。
