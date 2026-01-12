涉詐助理費384萬、收賄70萬！北市議員陳怡君喊「開銷太大」 士林地院今下午宣判

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌詐領助理費共計384萬餘元，並收受建商賄賂70萬餘元協助關說建案。士林地檢署依貪污治罪條例、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴陳怡君等人，士林地方法院將於今（12）日下午3時宣判。

陳怡君涉詐領助理費384萬元、收賄70萬元，曾以「開銷太大」為由求情，士林地院今宣判。（圖／陳怡君臉書）

檢方調查指出，士林地檢署去年2月12日指揮台北市調查處搜索相關處所，並約談陳怡君、張惠霖等7名被告。陳怡君起初對外表示「相信司法、清白自證」，但隨後與張惠霖雙雙遭裁定收押3個月，並延押2個月；直到同年9月抗告成功，才分別以100萬元與50萬元交保，並被限制住居、出境出海，且接受科技監控8個月。

起訴書指出，陳怡君自2018年起擔任市議員，張惠霖自2020年起擔任公費助理與研究室主任，兩人涉嫌以3名親友名義充當「人頭助理」，由不知情助理製作不實文件，向議會請領助理費共384萬8568元，並將款項用於住處與服務處租金、股票投資等私人用途。

此外，檢調另查出，陳、張兩人涉嫌替品嘉建設建案進行會勘、協調，並利用議員職權向市府施壓，加速建照申請與行道樹移植作業。該建設公司則每月支付約3萬9000元「顧問費」給張惠霖，兩人合計收受賄款70萬5894元。

法院審理期間，陳怡君坦承擔任議員後公務開銷龐大，包括宣傳費、租金與水電費等，即使貸款仍難以負擔，才動用助理費周轉，並已繳回犯罪所得，請求法院考量其動機與悔意。全案判決結果，將於今日下午揭曉。

