涉詐助理費455萬！陳怡君哽咽認罪哭窮：我不是貪心的人

民進黨台北市議員陳怡君因涉詐領助理費案，遭士林地檢署起訴。士林地院今（8）日開庭，陳怡君坦承犯行，哽咽聲稱「我不是貪心的人，我不是為了貪污」，是辦公室資金不足，才挪用公費填補缺口。同案7名被告中，僅涉嫌提供每月4萬元顧問費的建設公司胡姓董事長否認犯罪，其餘6人均認罪，全案訂於明年1月12日宣判。

台北市議員陳怡君針對詐領助理費案在法庭上坦承認罪。（資料照／中天新聞）

檢方調查，陳怡君與辦公室主任「饅頭」張惠霖涉貪污455萬元，其中陳怡君在擔任北市議會第13屆、14屆議員，張惠霖從2020年間起擔任其公費助理，兩人利用洪姓、賀姓及張姓等3名親友當人頭詐領助理費384萬8568元，張惠霖將錢漂白後存入親友帳戶支付房租及買股票。

檢方另查，品嘉營造胡姓董事長、及其關係企業品喜建設高姓總經理，以顧問費名義按月匯款至張惠霖戶頭，共行賄70萬5894元，陳怡君則協助向台北市政府關說施壓，加速建照等品項的申請進度。

陳怡君今日前往士林地院出庭應訊，她在法庭上強調自己認罪並深知錯誤，犯案並非貪財。陳怡君說，自己從政目的並非為了賺錢，起因在於服務處經營困難，以辦一場造勢活動為例，就需花費40至50萬元，但政黨補助僅3至5萬元，資金缺口相當龐大。

陳怡君表示服務處資金缺口大。（資料照／中天新聞）

陳怡君表示，自己的初衷是把服務做好，而非貪污牟利，「如果我是為了賺錢，就不會叫家人把房子拿出來當服務處、少賺租金補貼，我真的不是貪心的人」。陳怡君更強調，犯罪所得已繳回，希望法官能從輕量刑。

辯護律師補充，陳怡君在北市議會擔任議員2屆任期，自付支出就高達1400萬元，遠非本案金額可以，顯見她並非享樂型或貪污型犯行者，純粹是因開銷過大、入不敷出才犯下錯誤。希望法院能衡酌期望往表現、態度與經濟背景，給予緩刑。

另外，辦公室主任「饅頭」張惠霖也在庭上認罪，語氣沉重地說，「我對錢沒有概念，但我承認錯誤，願意承擔」。張惠霖也重申，全數款項均用於公務，並未落入私人口袋。

辦公室主任「饅頭」張惠霖也在庭上認罪。（圖／張惠霖臉書）

全案一共有7人遭起訴，除了陳怡君和張惠霖外，張惠霖的三弟媳和胞姊也認罪，坦承將帳戶交給張惠霖使用，並不知悉助理工作內容且無犯罪所得，全案僅嫌提供每月4萬元顧問費的建設公司胡姓董事長否認犯罪。合議庭諭知辯論終結，訂於115年1月12日下午3點宣判。

