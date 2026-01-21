涉詐台嫌17人遣返 駐菲代表處肯定共同打擊犯罪

（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）台灣與菲律賓共同打擊跨國犯罪，今天遣返17名涉嫌從事網路詐騙的台籍嫌犯。中華民國駐菲律賓代表處肯定雙方執法合作成果，並呼籲民眾勿心存僥倖，在菲律賓從事違法活動。

台菲檢調與執法單位歷經長達11個月情資交換與跟監，去年5月由刑事警察局派員至菲律賓中部大城宿霧市（Cebu City），與菲國執法單位在一處高級住宅區突襲可疑詐騙機房，查獲多台電腦、電信設備及詐騙教戰手冊，當場逮捕17名台灣籍嫌犯，其中包括6名通緝犯。

這17人涉及愛情與投資等詐騙行為，遭菲方依法拘留，經菲律賓法院審理結案後，今天執行遣送程序，由刑事警察局、移民署人員與菲律賓移民局探員共同押解返台。

拘留期間，駐菲代表處曾派員探視，嫌犯表達居留所環境不佳，希望能儘早返台接受後續司法程序。

駐菲副代表李廷盛今天上午前往馬尼拉國際機場督導遣送行動，並對菲律賓執法機關秉持法治精神、迅速且專業打擊跨國犯罪的作為，表達高度肯定與誠摯感謝。

李廷盛表示，打擊詐欺是台灣政府當前治安工作的重點之一，此次行動充分展現台菲雙方在打擊跨境犯罪、維護區域安全與社會穩定上的良好合作關係與具體成果。

這批台籍嫌犯抵台後將交由司法機關進一步偵辦，追究其刑事責任。

李廷盛強調，台灣具備強大的科技偵查能力，犯罪行為終將受到法律制裁，提醒旅菲台人務必遵守當地法律法規，切勿心存僥倖從事違法活動。

他補充，駐菲代表處未來將繼續與菲律賓執法及司法機關保持密切合作，深化執法協調與司法互助機制，攜手打擊跨國犯罪，切實保障雙方人民的合法權益，並共同維護區域治安與社會穩定。（編輯：張芷瑄）1150121