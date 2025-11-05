涉詐拖吊業者重起爐灶！遭控高價坑殺 業者：消費者不看報價

半年前才被抓，涉詐「拖吊業者」疑重起爐灶。（圖／TVBS）

道路救援糾紛再現！曾遭警方偵辦的拖吊業者疑似捲土重來，以購買網路搜尋引擎的關鍵字廣告吸引消費者點選，卻在服務後收取高額費用引發爭議。綽號「海東」的許姓業者聲稱已明碼標價並事先告知費用，但消費者指控遭遇不合理收費。全國已累積7件相關申訴案件，由於業者未留正確聯絡方式，導致消保官無法寄發公文處理消費爭議，提醒民眾選擇道路救援服務時務必謹慎。

一名曾因涉及恐嚇取財、詐欺等罪名被新北警方依組織犯罪偵辦的拖吊業者，在銷聲匿跡一段時間後疑似又重操舊業。這名綽號「海東」的許姓男子，曾在今年4月被警方移送並以5萬元交保，如今又被消費者指控以高價拖吊服務牟利。

受害車主表示，當時透過Google搜尋道路救援服務，點選跳出的第一個拖吊業者，沒想到完成拖吊任務後，對方收取的價格高得驚人。面對指控，許姓業者反駁問題出在消費者身上，強調公司有明碼標價，且在作業前已向客人報價，還有Line訊息記錄為證。他質疑：「客人不看價格，是我們的錯還是客人的錯？」

業者的官網確實有各類車種的不同價格報價單，文末還有一段聲明，表示若覺得費用昂貴，可以另請高明。許姓業者堅稱自己並未恐嚇或詐欺，有明碼標價且是服務完才收費，不明白為何會被指控詐欺。

其他拖吊業者林先生指出，這類業者多為個人作業，不需設立公司或辦理營業登記，只要有一支手機並購買關鍵字廣告，就能接到電話開始營業。他們購買「拖吊」、「道路救援」等關鍵字吸引客戶。

新北市主任消保官王治宇表示，今年以來全國共有7件針對這類業者的申訴案件，但因消費者無法提供業者正確的聯絡方式，導致公文無法寄發，消費爭議申訴處理程序無法進行。

雙北消保官調查顯示，今年針對這間拖吊業者的申訴案件，新北有3件、台北有1件。由於官網查不到公司登記地點，消費者想找人理論都很困難。消保官建議，遇到類似情況可以報案由檢警追查，並提醒大家在消費前務必仔細查看相關報價，避免道路救援變成一場噩夢。

