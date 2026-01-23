涉詐百萬助理費！前南市議員謝財旺一家三口遭起訴貪污

前南市議員謝財旺涉在兩屆議員任內詐領助理費，一家三口遭南檢起訴。翻攝台南市議會官網

前台南市議員謝財旺被控在擔任台南市議會第1屆、第2屆議員期間，夥同配偶郭女與擔任服務處秘書的女兒謝琬琪，利用人頭助理及虛報薪資，向議會詐領助理補助費及春節慰勞金共計約105萬餘元。台南地檢署今天偵結，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物及《刑法》使公務員登載不實等罪，將謝財旺一家三口提起公訴。

起訴書指出，謝財旺明知公費助理補助費並非議員薪資的實質補貼，卻於第1屆、第2屆議員任期內，由妻子郭女與女兒謝女出面，向不知情的黃姓大嫂、莊姓美髮師及從事餐飲業的鄭姓友人借用帳戶與身分證件，作為虛報助理費的人頭。

調查發現，黃姓大嫂在2011年辭職後即未實際任職，莊姓與鄭姓友人則分別從事美髮與餐飲娛樂業，甚至早已離開學甲區謀職，均未實際從事助理工作，謝財旺卻指示女兒製作不實聘書並親自簽名，向市議會申報為公費助理。經統計，謝財旺等人以此方式，在第一屆議員任內詐得83萬5199元，第二屆任內再詐領21萬6203元，合計金額高達105萬1402元。

檢方調查顯示，這些人頭助理的存摺與提款卡皆由謝財旺的妻子郭女保管。款項撥入後，由郭女或女兒謝女領出，用於支應服務處開銷或私人花費。此外，郭女在去年底接受偵訊時，為袒護胞姊，就胞姊是否實際領取薪資等關鍵情節故作虛偽陳述，因此被檢方加告一條偽證罪。

檢調偵辦期間謝財旺否認犯行，辯稱服務處財務皆由妻子全權處理，「她是我的老婆，我當然相信她，叫我簽名我就簽了」，自稱未看過文件內容，但妻子郭女卻供稱，謝財旺對於聘用人頭助理一事「多多少少知道」。

檢方認為，謝財旺身為地方民意代表，理應誠實守法，卻利用職務之便挪用公款。雖然謝財旺試圖推諉責任，但檢方根據帳戶交易明細、證人供述及相關聘書文件，認定其與妻女為共同正犯，建請法院依法從重量刑。



