涉詐被中國關1年遣返 19歲男鬆一口氣：還是台灣好！

黃男涉詐被中國關1年後今天返家，他曝詐團暗黑面，還說要找正當工作。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕因涉詐被中國關1年後、日前遣返至金門的鹹粥嬤19歲孫子黃姓男子，今天(5日)傍晚搭機返回彰化伸港老家，與思念2年的鹹粥嬤相擁而泣。黃男回憶，當初被友人誘騙出國到柬埔寨，成天待在詐騙集團的機房作業，「沒有績效就會被體罰，每天心驚膽跳」，他並揭露詐團黑暗稱，詐騙集團在網路使用的「美女」、「帥哥」頭像都是假的，全是透過AI偽造或盜用的圖片，目的就是誘騙被害人上當。

黃男今天下午突然返回伸港老家，鹹粥嬤看到愛孫嚇一大跳，趕緊準備烘爐讓他過火去霉運，還體貼端出豬腳麵線讓黃男品嘗。

黃男回憶當初不告而別的過往，友人說出國工作薪水高，且是合法的，他便決定跟著出國，機票是對方出，沒想到會是做違法的事情；在柬埔寨時，成天待在辦公室打電腦、跟被害人對話，一旦績效不好，就會被體罰。他想回家，對方卻說要付幾百萬元，他回不了家，也沒賺到錢；這次出去10多個人，被抓之後送到中國服刑1年。

黃男奉勸想要出國從事詐騙集團輕鬆賺錢的人，不要把事情想得那麼簡單，「天下沒有白吃的午餐」，那裡不是人過的地方，會限制起居時間，業績沒達標就會被要求加班；待在中國服刑時還被洗腦，除了習近平演講的影片規定一定要看，對方還會說台灣是中國的一部分。黃男鬆了一口氣說「還是台灣好」，中國跟台灣差太多，「以後會找正當工作，學一技之長。」

警方呼籲，海外打工詐騙案頻傳，民眾求職應提高警覺，對於聲稱高薪輕鬆、包吃包住、快速致富的海外職缺，切勿輕易相信，以免落入人蛇集團或詐騙集團圈套。

鹹粥嬤為愛孫準備豬腳麵線去霉運。(記者湯世名攝)

