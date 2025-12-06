涉詐被中遣返！「鹹粥嬤」 孫：赴泰當業務被騙往寮國

彰化鹹粥嬤的金孫失聯兩年，隨著中國以跨國詐騙案刑完畢遣返。（圖／東森新聞）





彰化鹹粥嬤的金孫，失聯2年，如今終於回家了，中國將10名涉及跨國詐騙案刑完畢的台籍人士，透過小三通強制遣返，丟包在金門，而這10人中，就包含鹹粥嬤的孫子，他返家後表示，2年前是想到泰國工作，沒想到卻被騙往寮國的詐騙園區。

涉詐黃姓男子vs．鹹粥嬤：「感謝阿嬤，（我很開心）。」鹹粥嬤緊緊擁抱2年多沒見的黃姓孫子，他因為涉詐在中國被拘留，如今回家了，哽咽承諾會找正當工作，他回想，2023年聽信朋友所說，有個在泰國的業務工作，合法、高薪包機票，卻一下飛機，就被帶往寮國詐騙園區。

涉詐黃姓男子vs．記者：「去跟個業務員一樣，就是打電腦，不用出去外面跑不用，（你沒做到業績，會不會對你施暴或怎樣），對，會去懲罰，叫你體罰之類的，做俯臥撐就是劇烈運動。」

這起跨國詐騙案，包含黃姓男子在內，共10名台籍男子，涉洗錢、詐欺被中國公安逮捕，拘禁在山西一年，直到拘禁期滿，12月3號，透過小三通金廈航線，以遣返出境的方式，將10人送往金門，此時黃姓男子打電話向阿嬤求救，湊了2萬元機票加住宿費，這才終於能回到彰化，並直呼不敢再出國。

不過中國行徑猶如把嫌犯丟包到金門，這兩人同樣被遣返雙手上銬，被員警推一把才爬上囚車，47歲的蔡姓嫌犯因涉及槍砲罪嫌，被中國遣返回台，另外一名平頭男子，戴著口罩低頭快速上車，他是32歲的鄭姓嫌犯，涉嫌過失傷害被遣返，兩人回台後都將入監服刑，面對曾犯下的錯。

