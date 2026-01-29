涉詐金超450億！緬北四大家族「明家」11罪犯在陸執行死刑
操控上萬「豬仔」、涉賭詐資金超100億人民幣（約450億元新台幣），緬北四大詐騙集團之一明氏家族11名罪犯，包括核心成員明國平、明珍珍等人已在大陸被執行死刑。
據《央視新聞》29日報導，2025年9月29日，浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並判處相應附加刑。一審宣判後，明國平、明珍珍等被告人提出上訴，浙江省高級人民法院經開庭審理，於2025年11月25日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。
大陸最高人民法院經覆核確認，2015年以來，以明國平、明珍珍等家族核心成員為首要分子的明家犯罪集團，在緬甸果敢老街及石園子、清水河等地設立多個園區，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，實施電信網路詐騙、開設賭場等犯罪，涉詐、涉賭資金100餘億元人民幣。明家犯罪集團還夥同巫鴻明等人的電詐犯罪集團，故意殺害、故意傷害、非法拘禁涉詐人員，造成大陸公民14人死亡、多人受傷。
大陸最高人民法院認為，被告人明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等人分別組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等10餘項罪名。以明國平、明珍珍等人為首要分子的明家犯罪集團和以巫鴻明等人為首要分子的電詐犯罪集團結夥實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁致人死亡等嚴重暴力犯罪，其中，各被告人所犯故意殺人罪、故意傷害罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，罪行均極其嚴重，依法應予嚴懲。
第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程式合法。據此，最高人民法院依法核准明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。
浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。
