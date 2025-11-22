涉詐領加班費 北市派出所副所長遭判降1級改敘
（中央社記者林長順台北22日電）北市信義警分局陳姓派出所副所長，涉嫌於去年3月至5月間多次外出處理私務，並請同事代為簽退，虛偽填寫超勤申請表，詐得加班費1萬餘元。懲戒法院日前判陳男降1級改敘，可上訴。
根據判決，陳男自民國110年8月24日起擔任吳興街派出所巡佐兼任副所長，去年3月至5月間多次擅離服勤駐地，前往莊姓女友人住處從事私務，並請派出所警員利用公務電腦登入應勤簿冊系統代為簽退，且虛偽填寫超勤申請表，詐領超勤加班費共計新台幣1萬208元。
台北地檢署依詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳男。陳男在台北地方法院審理時坦承犯行，北院今年5月間依行使公務員登載不實公文書罪判處陳男有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間向公庫支付15萬元，陳男未上訴而確定。
台北市政府認為，陳男所為違反公務員服務法規定，應予懲戒，移送懲戒法院審理。
懲戒法院表示，陳男所為嚴重損害公務員形象及警察機關信譽，考量陳男行為後坦承違失行為，已有悔悟的態度、任職期間的工作表現，12日判決陳男降1級改敘，可上訴。（編輯：李亨山）1141122
