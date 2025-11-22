涉詐領加班費 北市派出所副所長遭判降1級改敘

政治中心／綜合報導副總統蕭美琴一早到新北樹林，參與宮廟活動，大讚在地立委蘇巧慧，傳承父親蘇貞昌的風格，也有自己的溫暖，而北市副市長李四川可能轉戰新北，前一天地方制度法三讀通過，直轄市常設三位副市長，被稱為「李四川條款」，黃國昌認為這種說法過於沈重，但蘇巧慧強調修法應該全體適用，不該因人設事。週六一早到新北樹林，參與宮廟祈福啟動儀式，副總統蕭美琴對在地立委蘇巧慧，大大稱讚。副總統蕭美琴同框立委蘇巧慧，參與地方宮廟祈福活動。（圖／民視新聞）副總統蕭美琴：「她（蘇巧慧）有她爸爸衝衝衝的魄力，有她爸爸做事情認真的傳承，同時她也有屬於，她自己的溫暖和細心。」看好蘇巧慧能接下父親棒子，為新北服務，國民黨方便則是北市副市長李四川一直被點名轉戰新北，就這麼巧，前一天三讀通過地方制度法修正，刪除人口限制規定，直轄市一律設置三位副市長，被稱爲「李四川條款」。黃國昌認為以"李四川條款"形容地方制度法修法，有些過於沉重。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我覺得用李四川條款來形容，真的有點太沉重了，我覺得對川伯其實也不盡公平。」民進黨新北市長提名人蘇巧慧：「國民黨卻因人設事，再次的調整了地方制度法的規定，大家可以很清楚的看到，其實這並不是一個好的做法。」強調修法不該因人設事，而對李四川前一天說"執政本身並不是穿著漂亮，是本身的施政政績才是最好的表現"，蘇巧慧這樣看。民進黨新北市長提名人蘇巧慧：「我就是用我自己十年來，在地方建設的成績，在國會表現的成績，來爭取市民的認同，那至於穿著打扮，我一向以合宜得體為宜，我覺得只要穿著適合那個場合，適合這個活動，都會是漂漂亮亮。」蘇巧慧行程滿檔，上午也和侯友宜同台，不忘打尊侯牌。民進黨新北市長提名人蘇巧慧：「侯友宜侯市長領導的市府團隊，蓋起了世界的新地標，像在沙灘中搖曳的蘆葦一樣，我們的三鶯美術館，所以有人填了土有人蓋了建物，現在我們就是應該像各位一樣，辦出最好的活動凝聚更多的人。」大讚市府建設，蘇巧慧已做好接棒準備，要為市民服務。原文出處：蕭美琴大讚傳承「衝衝衝」 面對李四川條款蘇巧慧這樣說 更多民視新聞報導關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作

民視影音 ・ 5 小時前